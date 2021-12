„Kdyby se promítl skutečný nárůst nákladů související s dodávkou tepelné energie pro příští rok, navýšení cen by bylo větší, ale podařilo se nám najít kompromis a po opakovaných jednáních jsme se dohodli na růstu cen pod dvaceti procenty,“ uvedl primátor Miroslav Žbánek.

Například rodina žijící v bytě o velikosti 60 metrů čtverečních by měla od ledna za teplo měsíčně platit o přibližně 200 korun více. Ceny tepla z centrálního zásobování ovlivňují především prudce rostoucí náklady na emisní povolenky.

„V minulosti jsme se snažili udržet ceny pro naše klienty co nejnižší a navyšovali jsme daleko méně, než byl reálný narůst nákladů. Vzhledem k výraznému nárůstu cen na trhu pro tento i příští rok to však není nadále možné,“ vysvětlil ředitel společnosti OLTERM & TD Olomouc Kamil Vrbka s tím, že pokud by růst cen komisních povolenek kompenzoval stát, mohly by ceny tepla pro zákazníky v příštím roce opět klesnout.

Společnost OLTERM & TD Olomouc, kterou společně vlastní město Olomouc a Veolia Energie ČR, vyrábí a dodává tepelnou energii pro 29 tisíc domácností. Zásobuje také školská zařízení a firmy na území města.

