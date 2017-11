V Olomouci už stojí vánoční strom. Jak se vám líbí?

FOTOGOLARIE / Dvanáctimetrový smrk zdobí od nedělního poledne centrum Olomouce.

Letošní vánoční strom do Olomouce přivezli z Postřelmova na Šumpersku.

Smrk se bude zdobit v pondělí 13. listopadu. Odborná firma na něj rozvěsí 18 tisíc LED světelných bodů se třpytivým efektem, laděným do zlato – stříbrné.

Chybět nebude ale ani 120 kusů stříbrných a stejný počet zlatých koulí.

Slavnostní rozsvěcení se chystá na 23. listopadu od 18 hodin.

Sazenička od Košic

Krajskému městu jehličnan věnovala paní Mária Kloučková. Smrk rostl pětapadesát let na její zahradě a seniorka prozradila, že pochází ze Slovenska.

„Stromeček je od Košic. Narodila jsem se na Slovensku a když jsem se tady vdala, tak mi maminka dala malý stromeček. Já jsem v Postřelmově pak zasadila,“ uvedla Mária Kloučková.

Důvodem proč se rozhodla nechat strom pokácet a věnovat Olomouci jako symbol Vánoc, bylo to, že částečně zasahuje do drátů elektrického vedení.

„Stromek je mezi elektrickým vedením, a když by byl silný vítr, tak by naše ulice byla bez proudu. Chci se stěhovat za synem a kdo by to pak řešil. Tak jsem se rozhodla jej pokácet, ani rodině jsem nic neříkala,“ prozradila.

Už před rokem smrk nabízela do města Zábřeh, tam jej nakonec ale odmítli s tím, že je pro město příliš velký.

„Tak jsem si říkala, že příští rok určitě oslovím Olomouc. Město dobře znám, i s manželem jsme tam jezdívali a líbí se mi. Tak mě napadlo, že zajdu na magistrát a strom jim nabídnu. Říkali, že mají dost nabídek, ale že mi zavolají,“ popsala seniorka. To, že její strom město nakonec vybralo ji moc potěšilo.

„Mám velkou radost, že můžu Olomouci darovat stromek. Rozsvěcení je 23. listopadu, mluvila jsem o tom už se snachou a vnučkou, že bychom se přijely podívat. A myslím, že přijdu, nenechám si to ujít,“ doplnila žena.

Nabídky z Prostějova i Jesenicka

Do Olomouce strom odborná firma přivezla okolo jedenácté hodiny, zhruba za půl hodiny už byl usazený.

Na výběr mělo město z celkem jednadvaceti nabídek. Zhruba polovina byla z Olomouce, další z blízkých obcí jako je Grygov, Dolany, Velký Týnec nebo Nenakonice.

Dvě nabídky byly také z Prostějova, ze Všechovic, Loučné nad Desnou nebo nejdál u hranic s Polskem v Supíkovicích.

„Strom z Postřelmova jsme vybrali z toho důvodu, že ze všech stromů, které jsme měli v nabídce, byl opravdu nejhezčí. Je symetrický, nejlépe rostlý. Vypadal dobře ze vše stran,“ řekl Bohumil Šíp z olomoucké radnice.

Hledá se jméno

Kryštůfek nebo Naděje. To jsou jména loňského a předloňského olomouckého vánočního stromu. Jméno pro letošní sváteční jehličnan se teď hledá. Jméno mu mohou děti vybírat do 20. listopadu.



„Statutární město Olomouc vyhlašuje dvanáctý ročník tradiční soutěže Pojmenujte vánoční strom. Výtvarně zpracované návrhy se jmény vánočních stromů je nutné zaslat na Magistrát města Olomouce - oddělení kultury, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc. Zadní strana návrhu musí obsahovat kontaktní údaje,“ uvedl mluvčí olomouckého magistrátu Pavel Konečný a doplnil, že vítězný návrh získá cenu od primátora města Olomouce Antonína Staňka.



„Vyhlášení výsledků soutěže bude součástí slavnostního zahájení vánočních trhů a rozsvícení vánočního stromu ve čtvrtek 23. listopadu,“ doplnil náměstek primátora Pavel Urbášek. (paš)