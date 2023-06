V Olomouci v příštím týdnu skončí polovina poboček České pošty. Na den D se už pošta připravuje a v případě nezastižení adresáta ukládá lidem listovní zásilky na nástupnické poště, kde od pátku 23. června najdou i balíky. Mezi sedmi poštami, které v krajském městě zavřou, zůstala i úřadovna v paláci na Horním náměstí.

Pošta na Horním náměstí příští týden zavře. Pro část klientů bude nově ukládací pošta v Galerii Šantovka. Druhá část bude spadat pod pobočku Olomouc 9 Ladova v Hejčíně. Rozdělení stanovila Česká pošta podle bydliště. | Foto: Deník/Daniela Tauberová

Město o objektu a případném provozování menší poštovny bude jednat v příštím týdnu se zástupci ministerstva vnitra.

„Nechci vidět ty fronty v Šantovce. Taky tam chodit nebudu, to ani náhodou. SIPO zruším a s poštou končím,“ zlobila se ve středu odpoledne před poštou na Horním náměstí zhruba šedesátnice, jež podle bydliště spadá pod poštu na náměstí a nově si má chodit pro dopisy a balíky na pobočku Olomouc 6 v Polské ulici - v Galerii Šantovka.

Vedení Olomouce s rušením poboček nesouhlasí. Lidé podepisovali petice. Radnice usilovala o zachování pošt na Horním náměstí a v Holici, protože jejich likvidací podle vedení města dojde ke zhoršení dostupnosti poštovních služeb pro občany. Argumentovala, že konkrétně pobočka na Horním náměstí je občany hodně využívaná a má bezbariérový přístup.

„Dali jsme nabídku České poště, poslali jsme ji na ministerstvo, na Úřad pro zastupování státu s tím, že jsme připraveni jednat o převzetí pošty na Horním náměstí,“ připomněl primátor Olomouce Miroslav Žbánek (ANO).

Město má o objekt zájem. V úvahu by připadal jeho bezúplatný převod. Do budovy na Horním náměstí by magistrát mohl přestěhovat úředníky zajišťující dopravně správní agendu státu ve Vejdovského ulici, odkud musejí úředníci odejít k 31. prosinci letošního roku. Se zástupci ministerstva vnitra bude vedení města jednat v příštím týdnu.

„Náš zájem o převzetí budovy na Horním náměstí a přesunutí státních agend, aby byly v Olomouci funkční i po 1. lednu 2024, stále trvá. Uvidíme, jak se k tomu stát postaví,“ sdělil Olomouckému deníku primátor. „Byli bychom ochotni provozovat i nějakou menší podobu pošty na Horním náměstí. Uvidíme, s čím se vrátíme v úterý,“ dodal.

Na rušení poboček se již Česká pošta připravuje. U většiny úřadoven již podnik ukládá listovní zásilky na nástupnické pošty a od 23. června také balíky. „Všechny ostatní služby jsou k dispozici až do 30. června, kdy se pobočky trvale uzavřou,“ sdělil Olomouckému deníku mluvčí pošty Ivo Vysoudil.

V souvislosti s redukcí pobočkové sítě připravila Česká pošta informační kampaň. Poskytuje informace o nástupnických poštách za zrušené pobočky a tipy, jak zefektivnit využívání služeb.

„Na pobočkách, které budou od 1. července uzavřené, jsou k dispozici informační materiály, které popisují, kde se bude nacházet nástupnická pošta a do jakého data budou na stávající pobočce fungovat jednotlivé služby, jako je například ukládání balíků nebo dopisů,“ uvedl mluvčí.

Na poštu se můžete objednat

Pokud chcete jít na poště hned na řadu a strávit zde co nejméně času, nabízí Česká pošta možnost online rezervace. Na frekventované pobočky, které mají vyvolávací systém, se můžete dopředu objednat na konkrétní den i čas. Na webu postaonline.cz/rezervace

nebo také v mobilní aplikaci Pošta Online vyberete termín a službu, které se vaše návštěva týká. Rezervaci vám pošta potvrdí sms zprávou a e-mailem, kde najdete rezervační kód. Ten pak při příchodu na poštu jen zadáte do vyvolávacího systému a obratem jdete na řadu.

Například pobočku na olomouckém Horním náměstí mohou klienti naposledy navštívit 30. června, otvírací doba je však omezena pouze na jednu hodinu, a to od 8 do 9 hodin.

„Každý senior, který si na svoji stávající poštu přijde vyzvednout důchod, dostane informační leták, díky kterému se dozví, jakým způsobem mu bude předán důchod po 1. červenci a jaké má možnosti změny ve výplatě peněz. Pokud si senior chce změnit způsob vyplácení důchodu a nechat si jej zasílat domů, může si o to zažádat na kterékoliv pobočce České pošty,“ vysvětloval Ivo Vysoudil.

Obcím s rušenými pobočkami nabídla Česká pošta možnost využívat službu pošta Partner Plus, což ale znamená, že většinu nákladů by musela hradit obec. Nejde o klasickou Poštu Partner, kde pobočku dotuje pošta.

V případě Litovle, kde v příštím týdnu skončí dvě ze tří pošt, tuto možnost projednalo vedení města se zástupci České pošty pro Chudobín.

„Poštu v Chudobíně jsme chtěli zachránit, ale v rámci projektu Plus by veškeré výdaje, které mnohonásobně převyšují příjmy, šly za městem. Jednalo by se o milion korun. Poště bychom zachovali značku, ale všechno bychom platili. Navíc starostové ze sousedství Chudobína naznačili, že by se na tom obce finančně nepodílely,“ popisoval starosta Litovle Viktor Kohout (SNK Litovel) s tím, že v jednání s Českou poštou o modelu Plus pro Chudobín už město pokračovat nebude.

Co bude s budovami zrušených poboček?

Na nemovitosti v majetku České pošty bude vypracován znalecký posudek akreditovaným znalcem. Určí i cenu, za kterou bude objekt nabízen. „Následně vedení České pošty, případně její dozorčí rada schválí záměr prodeje. U určeného majetku je pak nutné schválení vyjmutí právě z určeného majetku státu Ministerstvem vnitra,“ popsal mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Záměr prodeje bude zveřejněn na portálu veřejné správy po dobu 30 dnů, kdy se mohou přihlásit oprávněné subjekty s žádostí o převod tohoto majetku.

„Česká pošta v tomto případě převede majetek za cenu obvyklou podle znaleckého posudku. Mezi okruh oprávněných subjektů nepatří obce, patří sem státní složky, organizace a státní podniky,“ vysvětlil Vitík.

Pokud o nemovitost neprojeví nikdo zájem, bude prodána v e-aukci. „Objekt získá zájemce s nejvyšší nabídkou. Česká pošta musí postupovat s péčí řádného hospodáře a majetek prodávat za maximální možnou cenu,“ uvedl mluvčí.

Samostatnou formou přímého prodeje je pak podle Vitíka prodej nemovitosti, kdy se kupující zaváže poskytovat služby pošty Partner. „V tomto případě je prodej uskutečněn za cenu podle znaleckého posudku a nemovitost je zatížena věcným břemenem v rozsahu nutném pro zajištění poštovních služeb pro případ výpovědi smlouvy o provozování pošty Partner,“ sdělil mluvčí státního podniku.

Seznam rušených pošt na Olomoucku

OLOMOUC

●Náves Svobody 41 – Holice

●Kyselovská 74 – Slavonín

●Raisova 8 – Nemilany

●Pavlovická 38 – Pavlovičky

●Litovelská 1 – Nová Ulice

●Hněvotínská 1 – u FN Olomouc

●Horní náměstí 27

LITOVEL

●Chudobín

●Unčovice

ŠTERNBERK

●Bojovníků za svobodu 7

UNIČOV

●Střelice Zdroj: Česká pošta