„O navýšení v průměru o 35 procent jsme se dozvěděli dnes ráno od Výboru společenství vlastníků. Je to hodně. Všechno se zdražuje a nebere to konce. Pro řadu lidí je to katastrofa,“ reagovali ve čtvrtek manželé, kteří vlastní třípokojový byt v ulici Prof. Fuky.