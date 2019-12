Centrum bezpečí je společným projektem města Olomouc, hejtmanství a všech složek integrovaného záchranného systému.

Komplex několika moderních budov by měl vyrůst v olomoucké městské části Neředín nedaleko heliportu zdravotnické záchranné služby.

Pozemek má rozlohu přibližně 7 500 metrů čtverečních a patří státu. Nachází se na něm objekt takzvané mírové prachárny. Protože je ale zchátralý, čeká jej zřejmě demolice.

„Na parcele by pak měly kromě recepce s výukovým sálem a sociálním zařízením stát další čtyři moderní budovy. V jedné z nich bude zdravotnická záchranná služba. Vznikne tam simulovaný urgentní příjem s polohovací postelí, lékařskými přístroji a vybavením pro resuscitaci. V dalším objektu se počítá s malou hasičskou zbrojnicí a kompletní zásahovou technikou. Podobnou budovu tam bude mít k dispozici také policie a strážníci,“ popsal vedoucí odboru ochrany olomouckého magistrátu Jan Langer.

Ve čtvrtém objektu by měl fungovat takzvaný domeček bezpečí. Tam budou probíhat simulace nebezpečných situací, ke kterým běžně dochází v domácnostech.

„Děti si vyzkoušejí, jak se v krizových situacích zachovat a natrénují si správné postupy. Všechno bude jako v reálném životě, takže při ´cvičném´ požáru v kuchyni budou spuštěné vyvíječe kouře a požární hlásiče. Podobných nástrah bude v domečku více, aby se školáci naučili správně reagovat a pak si věděli rady v reálném životě,“ vysvětlil Jan Langer.

Stavba? Za dva roky

Krajští radní na listopadovém zasedání schválili, že pro rok 2020 hejtmanství uvolní ze svého rozpočtu 2 miliony korun na přípravu projektové dokumentace.

Náklady na moderní areál by se měly pohybovat okolo 62 milionů korun, s financováním mají kromě rozpočtu města a kraje pomoci rovněž evropské fondy.

„Stavební práce by podle předběžných odhadů mohly začít v roce 2021 nebo 2022. Je to velmi zajímavý a užitečný projekt. Záchranné složky by už nemusely dojíždět do jednotlivých škol a vozit s sebou potřebné vybavení, ale školáci z celého kraje by absolvovali všechny vzdělávací programy v jednom specializovaném areálu. Podobné centrum už funguje v Karlovarském kraji, kde jsme se také inspirovali,“ sdělila vedoucí oddělení krizového řízení Olomouckého kraje Alena Hložková.

Svět záchranářů

V Karlových Varech provozuje unikátní Svět záchranářů asociace Záchranný kruh od roku 2015. Moderní areál celoročně slouží pro školy, dobrovolné a profesionální záchranáře a po odpoledních a o sobotách také pro veřejnost.

„Nabízíme bezplatné vzdělávací programy pro děti předškolního věku až po studenty středních škol. Je o ně obrovský zájem, kapacita je obsazená na dva roky dopředu. Do budoucna bychom proto areál rádi rozšířili,“ plánuje výkonný manažer asociace Záchranný kruh Lukáš Hutta.

Stavba interaktivního Světa záchranářů přišla na 72 milionů korun. Provoz je financován z příspěvků města, kraje a dotací.

„Máme čtyři stálé zaměstnance, dva lidi na úklid a správu areálu a 60 externích lektorů z řad profesionálních záchranářů. Ročně nás v rámci školních programů navštíví kolem 10 tisíc dětí. Do odpoledních a víkendových aktivit se každoročně zapojí dalších 20 tisíc návštěvníků,“ upřesnil Lukáš Hutta.