Vodné a stočné podraží na Olomoucku i Prostějovsku.

V Olomouci, kde pitnou vodu prodává domácnostem Moravská vodárenská, se cena vodného a stočného zvedne o dvě koruny na 87,01 koruny za metr krychlový. Čtyřčlenná domácnost si tak meziročně připlatí 260 korun.

Na Prostějovsku od 1. ledna zvyšuje Moravská vodárenská cenu vodného a stočného na 93,57 koruny za kubík, zatímco v roce 2019 domácnosti platily 89,69 koruny.

Ve Šternberku, kde pitnou vodu distribuuje VHS Sitka, se cena za kubík vodného a stočného zvedá o pět korun.

„Dlouhodobě jsme nijak výrazně nezvedali cenu vodného a stočného, v posledních letech jsme jednou zvedli stočné o jednu korunu, jinak jsme drželi stejné ceny," vysvětloval ředitel VHS Sitka Antonín Kostrůnek nárůst ve Šternberku, který je pro společnost klíčovým spotřebištěm.

„Snažili jsme se s příjmy vystačit, ale vstupy se zdražují každoročně výrazně. Nejde však jen o náklady, ale i o generování přiměřeného zisku a hotových prostředků pro další rozvoj společnosti,“ doplnil.

Více za odpad i v Litovli

Mnohde se od ledna zvedá poplatek za komunální odpad. V krajském městě z nynějších 660 korun na 816 korun za osobu.

Připlatí si v Litovli, kde po dlouhé diskusi zastupitelé rozhodli o navýšení částky o 150 korun ze současných 500 na 650 korun za osobu.

Více přijde občany odpad vyprodukovaný v domácnosti také v Uničově, Mohelnici, Zábřehu či Šumperku.

Naopak v Prostějově, kde o zvýšení poplatku uvažovali, zůstává platba stejná, a to 600 korun za osobu. Nepřiplatí si ani Přerované, kterým se poplatek za odpad zvedal vloni.

Pes ve městě podraží

Cenové úpravy se dotknou cestování v městské hromadné dopravě v Olomouci, kde od dubna dojde ze zvýšení ceny základní jízdenky o čtyři koruny na 18 korun. Zároveň bude snížena cena celoročního kuponu ze stávajících 3200 na 2950 korun.

V některých městech si lidé připlatí i za svého čtyřnohého mazlíčka.

Zvýšení poplatku v případě chovatelů žijících s hlídačem v rodinném domě se zvyšuje například ve Šternberku, a to o 100 korun na 400, za každého dalšího psa pak 600 korun. O 100 korun více bude muset zaplatit chovatel starší 65 let, za každého dalšího psa pak vydá z peněženky 300 korun.

Lidé by měli počítat také se zdražením poplatku za vklad do katastru nemovitostí, který se od nového roku zdvojnásobí na 2000 korun. Dá se očekávat zdražení alkoholu a tabáku, a to vzhledem ke zvýšení spotřební daně.