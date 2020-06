Mezi exponáty je i parament použitý při korunovaci Marie Terezie na českou královnu nebo roucho z ozdobné pokrývky koně tureckého generála.

Sbírka zahrnuje bohoslužebné textilie od 15. do počátku 20. století. Hlavní část expozice je umístěna v kryptě katedrály svatého Václava.

„Vzácně dochovaným rouchem je kasule z nádherného modrého sametu s vyšívaným křížem s postavou Panny Marie, sv. Františkem a Bernardinem Sienským,“ informoval mluvčí Muzea umění Tomáš Kasal.

Od roku 1654 se v místním inventáři nachází také roucho přešité z čabraky či podobné textilie tureckého generála z bitvy u maďarského Szentgotthárdu.

18. století zastupuje bohatě vyšívaný parament, který biskup a hrabě Jakub Arnošt v roce 1743 použil při pražské korunovaci habsburské panovnice Marie Terezie českou královnou.

Menší instalace ve stálé expozici Arcidiecézního muzea připomíná intenzivní kontakty olomouckých biskupů 17. a 18. století s Itálií, především s Římem.

„Skutečným unikátem je liturgická souprava z červeného hedvábí protkávaného stříbrem s výšivkami andělů s nástroji Kristova umučení vyhotovená v polovině 17. století v okruhu papežských dílen,“ poukázal Kasal na vytříbený vkus olomouckého biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna.

Výstavní prostor v Arcibiskupském paláci je věnován novověkým textiliím 19. a počátku 20. století, kdy začaly vznikat firmy specializované na výrobu bohoslužebných rouch. K vidění jsou například díla věhlasných firem z Vídně a Říma.

Poklady chrámových inventářů v Arcibiskupském paláci budou k vidění do 29. srpna, v útrobách Arcidiecézního muzea do 27. září a v katedrále do 28. září. Autory výstavy jsou Radek Martinek a Jitka Jonová, pod jejímž vedením vznikl i bohatě ilustrovaný katalog s padesáti nejzajímavějšími liturgickými oděvy, které se v minulých staletích používaly při bohoslužbách.

Výstava s názvem „Ornamenta episcopi. Liturgická roucha olomoucké katedrály“ je součástí projektu Historické liturgické textilie v českých zemích: metodologie, inventarizace, péče a prezentace.

Kromě Muzea umění Olomouc na expozici spolupracovaly Univerzita Palackého, Arcibiskupství olomoucké a Římskokatolická farnost sv. Václava v Olomouci.