V Nedvězí začne stavba chodníku k fotbalovému hřišti

Do výstavby nového chodníku se v pondělí pustí stavební firma v olomoucké městské části Nedvězí. Práce tam částečně zasáhnou do vozovky, motoristé by tam měli být opatrní a včas zpomalit. Omezení potrvají do konce června, kdy má být chodník hotový.

V Nedvězí začne stavba nového chodníku k místnímu fotbalovému hřišti | Foto: Deník/Magda Vránová

Nový chodník v olomoucké městské části Nedvězí povede z Prašné ulice směrem do Jilemnického ulice k místnímu fotbalovému hřišti. „Jedná se o úsek dlouhý přibližně osmdesát metrů, který zvýší bezpečnost chodců. Na hřiště chodí spousta místních občanů a dětí, zatím tam chodník nebyl. Ve směru od Bystročic je hustá doprava, auta tam často nedodržují maximální povolenou rychlost,“ popsal rizikový úsek předseda tamní komise městské části Luboš Černohouz. Cyklostezka pod Hodolanskou bude už na léto. Takto teď vypadá Přečíst článek › Stavební práce podle něj začnou v pondělí 24. května, hotové mají být koncem června. V místě bude po dobu stavby zúžená vozovka, při průjezdu touto částí Nedvězí by proto řidiči měli být opatrní. „Koncem června se tam bude provádět finalizace povrchu a na jeden, maximálně dva dny tam bude úplná uzavírka, což se promítne do tras autobusů,“ upozornil předseda komise městské části. Podrobné informace o částečné i úplné uzavírce a změně jízdních řádů zájemci najdou na www.kidsok.cz. Most u Globusu je ve špatném stavu, čeká jej přestavba Přečíst článek ›