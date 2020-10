Na co se veřejnost může těšit? Vůbec poprvé uvidí kompletní soubor textogramů Jiřího Koláře.

„Autor zde na padesáti pěti listech představuje symbolický útvar založený na propojování techniky obrazové konfrontáže s autorskými epigramy,“ uvedl mluvčí MUO Tomáš Kasal.

Babyluna je důležitým klíčem k poznání Kolářovy rané tvorby. Ucelená série zahrnuje časopisové výstřižky doplněné autorskými příslovími. Výstava tak nabídne hlubší vhled do autorova asociativního a metaforického myšlení spojeného s tvorbou na pomezí poezie a výtvarného umění.

„Kolářovy koláže z počátku padesátých let ukazují, že období pozdního stalinismu generovalo v tvůrčích osobnostech nejen vážnost, ale také absurdní humor, smysl pro paradox, černý humor. V tom všem se ale kritika režimu, odpor k hlouposti a krutosti, projevuje,“ řekla autorka výstavy Marie Klimešová. Babyluna v muzejní Galerii setrvá do 3. ledna příštího roku.

TICHO!

Od října zaplní prostor kavárny v prvním patře Muzea moderního umění obrazy Barbory Bieylonovič. Mladá autorka jejich prostřednictvím hledá odpovědi na otázky související s tichem.

„Je možné ticho definovat? Existuje myšlenka v tichu, kterou přesto slyšíme? Je tedy ticho to, co nemá zvuk, nebo má snad ticho svůj tón, svou vibraci? A možná ticho vůbec neexistuje,“ zamýšlí se umělkyně. Obrazy v rámci výstavy „TICHO! / … pssst!“ budou přístupné do konce tohoto roku.

Expozice zdarma. Pořád

Olomoucké Muzeum umění ve čtvrtek zároveň zavvedlo novinku v podobě vstupu do stálých expozic zdarma. Návštěvníci tak nebudou muset platit za prohlídku Století relativity uvnitř budovy v Denisově ulici a za expozici Ke slávě a chvále v Arcidiecézním muzeu na Václavském náměstí.

„Tento vstřícný krok směrem k veřejnosti souvisí s naší snahou maximálně zpřístupnit spravované sbírky,“ vysvětlil ředitel instituce Ondřej Zatloukal.

Kavárna s přechodnou podobou

A tím příběh nekončí, naopak! V přízemí muzea potěší nová kavárna pojmenovaná And the Story Begins (A příběh začíná).

Netradiční prostor plný dobrot a umění spojuje MUO a olomoucký podnik Long Story Short.

Interiér vyzdobil jeden z nejtalentovanějších tvůrců graffiti v Česku Tomáš Junker alias Pauser. Aktuální podoba kavárny je ale jen přechodná.

„Celou kavárnu totiž čeká v budoucnu kompletní rekonstrukce. Do jejího začátku ale bude normálně fungovat a nabídne našim návštěvníkům příjemné zázemí,“ slíbil Zatloukal s tím, že proměnu čeká také první patro budovy. Do avizované rekonstrukce poslouží jako volnočasová zóna pro návštěníky muzea.