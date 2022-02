„ Aktuálně nabízíme osm divadelních představení a tím určitě nekončíme. Jarní sezonu tento rok plánujeme protáhnout až do léta,“ dodala.

V březnu Metropol uvede komedii Když kočky nejsou doma, která vypráví o tom, co všechno se může stát, když dvě sestry najednou odjedou na společnou dovolenou a jejich muži zůstanou bez dozoru. Představení s Lukášem Vaculíkem, Janou Galinovou, Hanou Sršňovou a Romanem Štolpou nebo Robertem Stodůlkou můžete vidět už ve středu 2. března.

Druhé březnové divadlo je nejslavnější Molièrovo dílo Lakomec s Pavlem Zedníčkem, které bude následovat v sobotu 12. března. Divadlo Kalich přináší Lakomce současného, bez krajek a paruk, ale s krásou a jiskrou Molièrova jazyka.

V dubnu na jevišti zazáří jedna z nejznámějších komedií známého autora Neila Simona Poslední ze žhavých milenců se Simonou Stašovou a Petrem Nárožným v hlavních rolích. Proběhne v neděli 3. dubna.

„Toto představení nadchne všechny diváky bez rozdílu věku. Komedie je skvělá již svým námětem a má mistrovské dialogy,“ zvala Zuzana Krylová.

Ve čtvrtek 12. května pak odehraje Divadlo Bolka Polívky se svým zakladatelem v čele Podivné odpoledne Dr. Zvonka Burkeho. Kultovní grotesku o trablech dr. Burkeho, kdy situace jedince v ohrožení zapříčiní sled neuvěřitelných událostí, jejichž bláznivý vývoj nelze zastavit.

„Máme řadu věrných diváků, kteří u nás byli na všech představeních. Nemůžou proto chybět ani premiéry. V červnu to budou divadla Úvěr a Neperte se, prosím Vás!,“ lákala Zuzana Krylová. „Obě to jsou skvělé komedie, které stojí za to vidět,“ poukázala.

Komediální inscenace Úvěr se dočká svého uvedení ve středu 1. června, spolu s Martinem Zounarem a Filipem Blažkem zjistíte, proč do finančních záležitostí nikdy nezatahovat ženu.

Druhou premiérou v pondělí 13. června je brilantní izraelská hra Neperte se, prosím vás!, zachycující trojici sourozenců na schůzce v advokátní kanceláři, kde si mají vyslechnout otcovu poslední vůli. V zamotaném dědickém řízení plném překvapivých zvratů si zahrají Zuzana Kajnarová, Martina Hudečková / Zuzana Slavíková, Miroslav Etzler a Ladislav Hampl.