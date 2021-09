„Další dva úrazy se staly na běžných cyklostezkách, ale i zde šlo o těžká zranění. Bohužel dva ze čtyř zraněných byly děti ve věku dvanáct a třináct let. Jedno z nich, dívka, dokonce utrpělo zranění, která vážně ohrožovala jeho život,“ komentoval Tomáš Skokan, sloužící dispečer Horské služby Jeseníky.

Hned čtyři vážně poraněné cyklisty ošetřovali od soboty 11. do úterý 14. září dopoledne záchranáři Horské služby Jeseníky. Ke všem případům vzlétal vrtulník.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.