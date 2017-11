Nový objev v Javoříčku: odkryli neprobádaný jeskynní dóm s krápníky

FOTOGALERIE / Při zkoumání stovky milionů let starých chodeb v jeskyni Za Hájovnou v Javoříčku objevili jeskyňáři zcela nové, neprobádané prostory. S bohatou krápníkovou výzdobou.

Jako první do nově objeveného Svatováclavského dómu vstoupil vedoucí prostějovských jeskyňářů Miroslav Vaněk.

„Našli jsme takovou úzkou puklinu, kterou jsme vyčistili, a ukázalo se, že to vede dál. Prolezli jsme do chodby, která měla na délku třináct metrů a na šířku asi tři, a na konci bylo vidět pod stropem, že by to mohlo pokračovat. Tak jsme vylezli asi devět metrů nahoru, ale dál jsme už žádné pokračování neviděli, takže jsme byli trochu zklamaní,“ popsal první kroky v nově objeveném podzemí Miroslav Vaněk.

Po podrobném prozkoumání ale jeho tým našel skulinu, kterou se dostali dále.

„Odebrali jsme nějaké kameny a dostali se do úzké chodby, kterou jsme se postupně dostali až ke stropu toho dómu a po laně jsme slanili nějakých dvanáct metrů dolů,“ pokračoval Vaněk.

Výzdobu dómu, jenž se před prostějovskými speleology otevřel, tvoří převážně stalagmity.

„Nejdelší krápníky, hlavně takzvaná brčka, jsou v tom prostoru před dómem, kterým jsme museli projít,“ poznamenal jeskyňář.

Některá brčka dosahují až 1,4 metru, což je podle něj pro zdejší lokalitu vzácné.

Zmapován přes kilometr jeskyně

Bádání v nové části jeskyně pokračuje dále.

„Už jsme vylezli další komín, jsme asi jedenáct metrů ode dna a je vidět, že to pokračuje nahoru. V následujících dnech plánujeme takový útok, abychom pořádně zjistili, jestli nás to pustí dál. Předpokládáme, že bychom mohli ještě pokračovat,“ řekl Vaněk.

Jeskyni Za Hájovnou, která je veřejnosti uzavřená, objevují jeskyňáři od roku 1997.

Na začátku narazili pouze na třináctimetrovou chodbu, ale v současné šesté etapě zkoumání je už zmapován více než kilometr jeskyně. A speleologové jsou v nejlepším.