Uzavření Červenky a sousedních měst Litovel a Uničov dopadlo na tamní domov pro seniory, kde žije 165 klientů. Jedná se o věkovou skupinu, která je nejvíce ohrožena.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

Vedení zařízení se od rána potýká s nedostatkem personálu. Část zaměstnanců do zařízení dojíždí a do práce dnes nebyla vpuštěna policisty, kteří hlídají hlavní příjezdy do zóny zahrnující na 25 tisíc obyvatel.