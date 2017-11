OBRAZEM: V centru Olomouce se už bruslí

Obout brusle a hurá na led. V sobotu 11. listopadu se na Dolním náměstí v Olomouci poprvé otevřelo mobilní kluziště.

V sobotu 11. listopadu se na Dolním náměstí v Olomouci popré otevřelo mobilní kluziště.Foto: Deník / Pášová Petra

„Využili jsme první příležitosti, aby si děti zabruslily. Je to pro nás premiéra a je to paráda,“ řekl pan Martin, který do Olomouce přijel s rodinou.

Provoz kluziště je podle organizátorů v letošním roce plánovaný od 11. listopadu do do 31.prosince, do 16 hodin.