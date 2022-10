Vánoční trhy v Olomouci: bez kluziště, ale s průvodem Krampus čertů

Naposledy uzavřely opravy průjezd v místě křížení železnice se silnicí v ulici Na Vozovce. Od víkendu zde probíhá plánovaná rekonstrukce kolejiště. Dělníci se pustili do železničního spodku a svršku s výměnou přejezdové konstrukce.

Správa železnic na přejezdu počítá i s novým světelným přejezdovým zabezpečovacím zařízením se závorami i pro chodníky na obou stranách ulice. To ale až v příštím roce.

Kolony kvůli zákazu U Anči

Mnohem větší komplikace způsobuje řidičům kompletní oprava rozbitého přejezdu u hejčínského gymnázia. Kdo jede přes Hejčín do města nebo na rondel u Globusu, musí buď do centra, nebo do Křelova. V ulicích se ve špičkách tvoří dlouhé kolony.

Přes přejezd U Anči neprojedete, oprava zavřela tah kolem gymnázia

„Na Střelnici jsem z Lazecké jel směrem od Lidlu deset minut a dalších deset minut v podstatě stál směrem ke kruháči na Studenskou. Rozčílil jsem se a vzal to zákazem kolem Zory, kde zrovna teď taky musí opravovat silnici. Urazit těch pár stovek metrů bylo vyčerpávající,“ popisoval zážitky z pondělního odpoledne čtyřicetiletý Olomoučan.

Uzavřeny jsou i ulice Rooseveltova a Divišova v místě železničního přejezdu, kde se ještě v tomto týdnu také pracuje.

Omezen je průjezd a uzavřeny některé sjezdy na estakádě v Tovární ulici, kde práce v letošní etapě potrvají do první poloviny října.

Řidiči na sociálních sítích kritizují, zda nešlo uzavírky ve městě lépe naplánovat. V tomto týdnu mluví o kolapsu dopravy.

„Udělá se to najednou a bude klid. Deset dní se snad dá vydržet,“ zklidňoval emoce jeden z diskutujících.

Tramvaje už testují trať přes Nové Sady, start provozu se blíží

Uzavírky v Olomouci

od 12. do 31. října - Na Trati úplná uzavírka mimo bus

od 22. do 31. října - Tomkova úplná uzavírka v místě železničního přejezdu

do 31. října - Rooseveltova úplná uzavírka v místě železničního přejezdu

do 4. listopadu - Pasteurova částečná uzavírka

do 11. listopadu - Divišova úplná uzavírka silnice I/46 v místě železničního přejezdu

do 11. listopadu - Tovární částečná uzavírka silnice I/35

Zdroj: Magistrát města Olomouce