Do Jeseníků objížďkou. Tah přes Hanušovice zavírá oprava, na měsíce

Na desítky kilometrů objížděk se musí připravit motoristé, kteří míří do Jeseníků, především do jejich západní části. Do konce prázdnin neprojedou Hanušovicemi, průtah městem čeká velká obnova. Pro místní se podařilo vyjednat výjimku.

Uzavírka průtahu Hanušovic. | Video: Petr Krňávek