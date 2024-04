Do Jeseníků objížďkou. Tah přes Hanušovice zavírá oprava, na měsíce

Na desítky kilometrů objížděk se musí připravit motoristé mířící do Jeseníků - především do jejich západní části a pod Králický Sněžník. Do konce prázdnin neprojedou Hanušovicemi, průtah městem čeká velká obnova. Uzavírka začíná už po víkendu. Pro místní se podařilo vyjednat výjimku.

Uzavírka průtahu Hanušovic. | Video: Petr Krňávek