„To se dalo čekat, když se tam dva měsíce nic nedělalo,“ komentují situaci na sociálních sítích. „O mlýnském náhonu se ví a vědělo. Problém je v tom, že ho někdo nevytyčil,“ zlobí se obyvatelé města.

Právě nová trasa mlýnského náhonu, s níž nebylo v projektu počítáno, je příčinou dalšího prodloužení uzavírky.

Důvodem je podle investora stavby zvýšení rozsahu prací v budoucí okružní křižovatce ulic Věžní a Uničovské.

Bude totiž nutné vybudovat novou trasu mlýnského náhonu v této lokalitě, se kterou nebylo v projektu počítáno, protože k jeho odkrytí došlo až při realizaci stavby.

Kyvadlově? Prý nelze

Vedení města zkoušelo vyjednat jiný postup, aby se stávající uzavírka neprodlužovala.

„Pro obyvatele a projíždějící motoristy je to velice nepříjemné. Starosta města se snažil jednat o tom, že by se doprava mohla vést kyvadlově. Je takt, že se tam delší dobu nic nedělo, což lidé kritizovali. Bylo sděleno, že kyvadlově nelze, že by se stavba zase protáhla,“ sdělila Deníku mluvčí šternberské radnice Irena Černocká.

Kraj potvrdil, že k časové prodlevě dochází kvůli přeložce podzemního vodovodního náhonu, která zasahuje do ulice Uničovská v místě budované okružní křižovatky.

„Město nepovolilo vykácení jednoho stromu v trase náhonu a tudíž místo opravy náhonu,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Eva Knajblová.

Ve stávající trase se podle krajského úřadu musela řešit částečná přeložka náhonu do jiné polohy, což si vyžádalo podle úředníků zpracování nové projektové dokumentace.

„Z toho důvodu byly stavební práce na okružní křižovatce opožděny a proto byl zhotovitel nucen požádat o prodloužení uzavírky ulice Uničovská také do 12. prosince. Po tomto datu je předpoklad spuštění do provozu,“ vysvětlila mluvčí.

Hodit jim do toho vidle? To není řešení

Prodloužení uzavírky Věžní ve Šternberku nepotěšilo ani obce ležící na objízdné trase. Hlavně Štarnov, kde zhoustla doprava a přibylo nákladních aut. Ničí už tak rozbitý průtah vesnicí, který je v havarijním stavu.

„Je to nepříjemné. Ale co můžeme dělat? Máme sem umístit zákaz, hodit jim do toho vidle? To není řešení. Musíme to přetrpět a doufat, že budou spěchat,“ reagoval starosta Štarnova Stanislav Nykl.

Kraj připomněl, že smluvní termín na dokončení stavby je stanoven do února příštího roku. „S ohledem na předpokládané nevhodné klimatické podmínky je snaha zhotovitel dokončit stavbu do konce prosince letošního roku,“ doplnila Knajblová.