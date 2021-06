Provoz by tak měl být veden kyvadlově na semafory, jak bylo původně navrženo. Pro školu by to znamenalo velkou úlevu. Krok stavbařů ocenila.

Rekonstrukce je rozdělena na tři etapy a podle dosavadního harmonogramu by měla skončit v listopadu.

„Mohu potvrdit, že náš návrh uzavírky jsme skutečně vzali zpět. Důvodem jsou silné negativní emoce, které námi navržené řešení objízdné trasy vzbudilo, ačkoliv jsme stále přesvědčeni o tom, že šlo o nejméně zatěžující řešení pro život ve městě,“ sdělila Deníku Edita Novotná, mluvčí společnosti Strabag, která bude most ve Šternberku opravovat.

„Další postup bude záviset na dohodě mezi námi jako zhotovitelem a objednatelem. Na základě této dohody bude předložen nový návrh uzavírky,“ dodala.

Podle informací Deníku by se tedy mělo jezdit kyvadlově. „Je to ještě k jednání,“ reagovala mluvčí.

Ředitel: Nerealizovatelná varianta

Vedení Základní školy Svatoplukova, která tisíce aut u vchodů do budovy školy odmítala, krok zhotovitele přivítalo.

„Rozhodně se nám nezdálo vhodné, aby se kamiony proplétaly mezi školními budovami, kde je velký pohyb dětí. Byla to nerealizovatelná varianta. Jezdit by se mělo tak, jak bylo původně domluveno - mostek by se měl opravovat na světla,“ komentoval vývoj ředitel základní školy Jaromír Sedlák.

Město Šternberk ve čtvrtek informovalo, že Krajský úřad Olomouckého kraje ve středu zastavil řízení ve věci uzavírky silnice I/46 a vedení objízdné trasy po silnici III/44423 z důvodu rekonstrukce mostu.

Radnice odmítla uzavírku a objížďku I/46 na Jívavské ulici. Stanovisko města podpořili lidé podpisy na petičních arších.

Zhotovitel v reakci na kritiku navrhovaného řešení upozornil, že pokud neprojde, práce na stavbě potrvají podstatně déle – sedm místo pěti měsíců.

„Naším hlavním záměrem bylo najít takové řešení, které by bylo co nejpříznivější pro obyvatele města,“ sdělila Deníku.

Strabag: Přes Ecce Homo bez kolon

Podle návrhu Strabagu by během první etapy, která má začít 13. června a potrvá přibližně jeden měsíc, jezdila auta ve směru na Opavu přes staveniště v délce 160 metrů po provizorní komunikaci a v druhém směru využívala silnici Ecce Homo.

„Doprava by tak v místě stavby nemusela být kyvadlová a netvořily by se z obou stran kolony. V dalších třech měsících by byla v místě stavby kompletní uzávěra s tím, že bychom se tuto dobu snažili ještě zkrátit. Jakmile by byly provedeny práce na části mostu, mohli bychom opět umožnit provizorní provoz v jednom směru přes staveniště a v druhém směru po objízdné trase po Ecce Homo stejně jako na začátku stavby,“ popisovala řešení mluvčí.

Město chtělo semafory

Druhá varianta, kterou preferuje město Šternberk, počítá s tím, že doprava bude po celou dobu vedena kyvadlově přes staveniště a provoz bude řízen semafory. Auta budou v místě stavby projíždět po provizorní panelové komunikaci.

„Tento dopravní režim vede k tomu, že se v obou směrech tvoří dlouhé kolony a město se v dopravních špičkách úplně ucpe. Navíc se stavba výrazně prodlouží. Dostaneme se do zimního období a nastanou-li nepříznivé klimatické podmínky, což je téměř jisté, bude nutné stavbu z technologických důvodů přerušit a doprava v místě tak v kyvadlovém režimu zůstane v součtu ještě více než sedm měsíců,“ poukazovala mluvčí firmy Strabag.