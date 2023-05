S uzavírkami a objížďkami musí počítat motoristé, kteří projíždějí po kruhovém objezdu u budovy RCO v Olomouci. V sobotu 29. dubna tam začíná oprava téměř 700 metrů cest včetně rondelu.

Opravy silnice a kruhového objezdu u olomouckého nádraží zavřou průjezd kolem RCO | Foto: Deník/Magda Vránová

Práce, které potrvají až do června, přijdou na zhruba deset milionů korun. Navazují přitom na opravy ve Velkomoravské a Tovární ulici, které dělá Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a také na již hotovou rekonstrukci parovodu v Pasteurově ulici.

Silnice u krajského úřadu je v havarijním stavu.

„Abychom co nejméně komplikovali provoz, využijeme pro stavební práce dvou prodloužených víkendů. Aby byl zásah do průjezdnosti autobusů u nádraží co nejmenší, bude firma pracovat hlavně o víkendech,“ vysvětlil vedoucí odboru dopravy Marek Černý.

Tramvaje nepojedou o víkendech přes centrum

Obnova silnice a kruhového objezdu bude probíhat ve třech etapách. První se týká úseku od přechodu pro chodce při odbočení ze třídy Kosmonautů a končí před kruhovým objezdem u Fibichovy ulice.

Během druhé etapy se bude opravovat kruhový objezd u krajského úřadu a část přilehlých komunikací.

Třetí etapa zahrnuje příjezdovou silnici k autobusovému terminálu, také tam budou práce během několika dnů probíhat za úplné uzavírky mimo vozidel veřejné dopravy a zásobování.

Do 20. května nebude provoz městských autobusových linek u nádraží v Jeremenkově ulici nijak omezen, protože autobusy budou uzavřený úsek objíždět přes odstavnou plochu ve Fibichově ulici.

„Provozu se stavba dotkne v závěru května a začátkem června, kdy v neděli 21. května a o víkendech 27. až 28. května a 3. až 4. června dojde ke změně organizace autobusové dopravy v přednádraží,“ upozornila Anna Sýkorová, mluvčí Dopravního podniku města Olomouce.

Olomouckou tržnici čekají další vylepšení. Opět tam rozkvetou letničky

Etapy uzavírek u nádraží:



1.etapa - znamená úplnou uzavírku v termínu od 29. dubna. do 10. května. Po tuto dobu nebude umožněn příjezd do podzemního parkoviště a na parkoviště u budovy RCO ze strany od ulice Masarykova.



2.etapa - znamená úplnou uzavírku v termínu od 11. května. do 20. května. Po tuto dobu nebude umožněn příjezd na parkoviště v ulici Fibichova a u budovy RCO s příjezdem z kruhové křižovatky. Podzemní parkoviště již bude v provozu.



3. etapa - znamená úplnou uzavírku komunikace v termínu od 21. května. do 5. června.