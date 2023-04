V Litovli tento týden začala další fáze rekonstrukce průtahu městem. Stroje se pustily do úseku na příjezdu od Olomouce za kruhovým objezdem. Opravovaným úsekem se jezdí kyvadlově na semafory. Řidiči by měli počítat s kolonami. Během pondělní ranní špičky uvízli už na sjezdu z dálnice. Ve středu ráno byl provoz o něco plynulejší.

V Litovli začala další část opravy průtahu, tvoří se kolony na příjezdu od Olomouce, 5.dubna 2023 | Video: Deník/Daniela Tauberová

„Věděli jsme, že tato část bude nejhorší a bude cuchat nervy řidičům. První den to byla hrůza. Přestože jsme měsíce předem informovali, že toto nastane a je potřeba využívat i jiné trasy. Fronty se tvořily až na dálnici, autobusové spoje nabraly až hodinové zpoždění,“ popisoval první den kyvadlového provozu na hlavním příjezdu do Litovle starosta města Viktor Kohout.

Už v úterý se situace podstatně zlepšila. Řidiči se snažili uniknout dlouhé koloně a více začali využívat cestu přes Pňovice anebo Nové Zámky.

„Potřebujeme, aby během této uzavírky pomohli samotní řidiči. V koloně jezdili plynule, neměli zbytečně mezery deset metrů, než si dovolají telefonem, je to zbytečné zdržování,“ apeloval Kohout.

Kuriózní nehoda: šofér se snažil vycouvat i s traverzou na kabině

Začátek uzavírky v části Palackého ulice navíc komplikovala oprava rozbité silnice u cukrovaru na objízdné trase přes Nové Zámky.

„Byly tam po zimě neskutečné díry a bohužel se to sešlo. Řidiči chtěli utéct před kolonou a měli to opět komplikované. Fréza, když přijela na Palackého, využila se na díry u cukrovaru. Dnes už to ale bude hotové,“ sdělil ve středu dopoledne starosta.

Letošní opravy krajské silnice II/449 začaly v polovině března, kdy rekonstrukce zavřela úsek od rondelu na Olomouckém předměstí po odbočku do Chořelic – směr Unčovice.

Od 3. dubna je zároveň uzavřený úsek před Headem, tedy vjezd do Litovle. Jezdí se kyvadlově na semafory.

Rozbité silnice a mosty. Které kraj letos opraví? Tady je seznam

Autobusy budou končit u kruháče

Největší komplikace ale čekají řidiče na závěr rekonstrukce od 19. do 25. června, kdy se tento úsek, mezi okružní křižovatkou a pivovarskou vlečkou, zcela uzavře, aby firma mohla položit asfaltové vrstvy.

„To bude nejtěžší část. Všechny autobusy budou mít konečnou u kruháče. Lidé budou muset dojít pěšky. Jiné řešení bohužel není,“ vysvětloval místostarosta Litovle Lubomír Broza.

Chořelický úsek sice bude dokončený podstatně dříve, ale až do konce stavby zřejmě zůstane zavřený. Projedou jen autobusy.

„Řidiče to bude rozčilovat, ale nelze to pustit do kruháče. To byl byl kolaps,“ poukázal starosta.

Velké omezení v Litovli: rozbitý příjezd od Olomouce zavře oprava, i autobusům

Odbočovací pruhy do Lidlu

Současně s opravou poslední části průtahu dojde k napojení areálu, kde připravuje novou prodejnu společnost Lidl.

„Lidl si objedná odbočovací pruhy, aby to bylo nachystané a neomezoval se pak provoz na komunikaci,“ vysvětlil Broza.

Město plánovalo současně s poslední etapou krajské akce výstavbu cyklostezky a chodníky.

„Úsek před Headem je úzký a firmy by si překážely. Naši akci jsme zrušili. Necháme to na příští rok,“ dodal.

I během letošních opravy krajské silnice II/449 platí, že řidiči, kteří nemají zaplacenou známku, mohou po dobu uzavírky krajské silnice využívat dálnici v úseku mezi Unčovicemi a Nasobůrkami bezplatně.

Botulin v rybníku zabíjí labutě. Budou dostávat živočišné uhlí

Autobusová doprava během oprav



Náhradní autobusové zastávky budou zřízeny na ul. Palackého a Svatoplukova – konkrétní místa budou upřesněna.



Při I. etapě (13. 3.–2. 4.) budou autobusy jezdit přes dálnici D35. Rozvadovice budou dopravně obslouženy jako minulý rok (použitím točny v Rozvadovicích).



Ve II. etapě (3. 4.–29. 4.) bude osazen semafor na ul. Palackého.



Od 30. 4. do 19. 6. stavba pustí autobusy obousměrným provozem na Chořelice. Autobusové zastávky budou přemístěny před restauraci a vjezd k benzinové stanici, vše pod podmínkou, že to schválí dopravní policie.



Od 19. do 25. června bude úplně uzavřen úsek před Headem, neprojede nikdo. Autobusy by zajížděly k provizorním zastávkám v ul. Olomoucká/Svatoplukova, kde bude konečná. Autobusy od Uničova by obsloužily zastávku u pivovarské vlečky.



Zdroj: Městský úřad Litovel