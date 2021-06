Oprava mostu na silnici I/46 bude probíhat ve třech etapách. Začít má 13. června.

„To přece nejde udělat objízdnou trasu pro kamiony kolem základní školy!“ zlobila se žena v komentářích pod příspěvkem města na sociální síti Facebook.

„V zájmu bezpečnosti dětí, silniční dopravy, životního prostředí a technického stavu cest bych klidně demonstroval či dokonce blokoval kamionovou dopravu v objízdné trase. Tohle nemůžeme nechat na pouhém konstatování, že to není vhodné,“ připojil stanovisko další diskutující.

Naštvaných hlasů jsou desítky. Lidé se obávají nejen o školáky, ale poukazují na dopady dopravní zátěže na trať Ecce Homo.

„Ecce Homo se zničí, některé úseky jsou už teď hodně špatné a nikdo to neopraví. Pro správce to není závodní trať, ale silnice III. třídy. Jestli se trať zničí a neopraví, FIA nám odebere licenci na závody pro nezpůsobilý stav trati,“ poukázal muž.

Město objížďku odmítlo

Vedení města odmítlo navrženou objízdnou trasu. Nesouhlas vyjádřilo opakovaně. Nezměnilo nic.

„Vzhledem k závažnosti situace tedy považujeme za nutné upozornit veřejnost na významné dopravní komplikace, které mohou v následujících měsících nastat v lokalitě ulic Jívavské, Svatoplukovy, Opavské a na trati Ecce Homo,“ informovalo ve středu.

Podle starosty Stanislava Orsága byl s městem v minulosti projednán způsob opravy za částečné uzavírky I/46, kdy by provoz kolem koupaliště na Opavu a od Opavy probíhal kyvadlově na semafory.

„Rozumné řešení není, ale provoz na semafory je to nejjednodušší. Bude průjezdná I/46 a Ecce Homo také. Když se zavře I/46, tak jediná cesta na Opavu zůstává přes Ecce Homo,“ zdůraznil starosta.

Ubrzdí to kamiony u školy?

Radní v nesouhlasném stanovisku zaslaném investorovi, zhotoviteli i Krajskému úřadu Olomouckého kraje argumentovali nevhodným vedením objížďky přímo kolem vchodů do Základní školy Svatoplukova, školní jídelny a školní družiny.

„V září se vrací děti do základní školy. Kromě dětí nastupujících do 1. třídy, se po více než roce plně obnovuje docházka všech školáků. Doprava u základní školy již v běžné dny školní docházky kolabuje a stojí zde kolona vozidel rodičů, kteří dováží a odváží děti. Autobusové zastávky u školy jsou naproti sobě a bez zálivů. Každý autobus, který zde zastaví, způsobí zastavení celé dopravy na objízdné trase. Bude to znamenat také ohrožení bezpečnosti žáků školy,“ stojí ve stanovisku.

Obává se i toho, že těžké kamiony jedoucí po trati Ecce Homo dolů, budou mít kvůli dlouhému klesání a velkému počtu prudkých zatáček přehřáté brzdy a u základní školy hrozí riziko, že včas nebudou moci zastavit.

„Komunikace Ecce Homo není konstrukčně stavěna na tak velkou intenzitu těžké dopravy. Dojde k jejímu poškození včetně nedávno opravených úseků,“ poukazuje vedení města. Komunikace je v majetku Olomouckého kraje.

Přímo kolem koupaliště

Stanovená objížďka vede přímo kolem hlavního vchodu do areálu koupaliště, které má v červenci a srpnu hlavní sezonu.

„Protože důvody pro nesouhlasné stanovisko jsou velmi vážné, sezvali jsme zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR, Krajského úřadu Olomouckého kraje, který bude uzavírku a objízdnou trasu povolovat, a zhotovitele na nové jednání 19. května, kde jsme zopakovali všechny naše argumenty pro nesouhlas s objízdnou trasou. Nicméně od této varianty uzavírky a objízdné trasy zatím zhotovitel neustoupil,“ informovala ve středu mluvčí radnice Irena Černocká.

Denní průjezdnost vozidel je v tomto úseku I/46 mezi 7 až 11 tisíci vozidly - podle sčítání dopravy z roku 2016. Velkou část přitom tvoří těžká kamionová doprava jedoucí z nebo do Polska.

Kraj: Nejlepší varianta

Ředitelství silnic a dálnic ČR již dříve informovalo, že na komunikaci I/46 ve šternberské Jívavské ulici musí opravit most, který je ve špatném stavu.

Kompletní rekonstrukci dlouhodobě plánuje a podle původního harmonogramu se už mělo začít bourat. Předpokládaná cena je 55 milionů korun.

„Řízení ještě probíhá. Rozhodnutí zatím vydáno nebylo,“ sdělil ve středu Deníku František Krpec z Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje.

„Někdy jsou i jiné varianty, ale tato, když vyhodnotíme plusy a minusy, vychází nejlépe,“ uvedl s tím, že rozhodnutí padne nejdříve v příštím týdnu.

Oprava v Jívavské ulici bude probíhat ve třech etapách:



od 13. června do 11. července 2021

- částečná jednosměrná uzavírka I/46

- směr od Opavy jede po silnici III/44423 (trať Ecce Homo) dolů



od 11. července do 17. října 2021

- úplná uzavírka I/46

- doprava je vedena obousměrně po Ecce Homo, ulici Svatoplukově



od 17. října do 22. listopadu 2021

- částečná jednosměrná uzavírka I/46

- směr od Opavy jede po silnici III/44423 (trať Ecce Homo) dolů