„Dohodli jsme se na změně způsobu organizace prací. Vzhledem k tomu, že vedení města nesouhlasilo s dvouměsíční plnou uzavírkou v místě stavby, budeme muset při kyvadlovém řešení dopravy veškeré práce rozdělit na více dílčích etap, během nichž se bude postupně měnit i průjezd stavbou,“ potvrdila Deníku Edita Novotná, mluvčí společnosti Strabag, která bude most ve Šternberku opravovat.

Zároveň bylo rozhodnuto o odložení oprav, které podle původního harmonogramu už měly začít, a to až na jaro 2022.

„Domluvili jsme se s investorem, že bude vhodnější práce zahájit až na jaře, aby se uzavírka Jívavské ulice neúměrně neprodlužovala,“ uvedla.

Sedm měsíců místo pěti

V případě kyvadlového režimu budou práce trvat sedm měsíců místo původních pěti - při zhotovitelem prosazované dvouměsíční plné uzávěře.

„Kdybychom stavbu zahájili nyní, dostali bychom se do zimního období a doprava by pak v kyvadlovém režimu zůstala i během zimní přestávky, kdy z technologických důvodů není možné práce provádět. Provoz by tak v místě stavby zůstal řízen semafory v kyvadlovém režimu až do jara,“ vysvětlovala mluvčí stavební firmy.

Úplná uzavírka na silnici I/46 by ovšem poslala tisíce aut, včetně kamionů před vchody do základní školy a na trať Ecce Homo, kterou by taková zátěž mohla poškodit a ohrozit pořádání automobilových závodů. Proti se proto postavili místní obyvatelé, kteří sepsali petici a nevylučovali ani blokádu. Variantu kategoricky odmítlo vedení radnice i škola.

Škola: Byla to nerealizovatelná varianta

Základní škola Svatoplukova proto nyní krok zhotovitele přivítala.

„Rozhodně se nám nezdálo vhodné, aby se kamiony proplétaly mezi školními budovami, kde je velký pohyb dětí. Byla to nerealizovatelná varianta. Jezdit se má tak, jak bylo původně domluveno - mostek by se měl opravovat na světla,“ komentoval v červnu situaci ředitel Jaromír Sedlák.

Podle stavbařů by ale měli motoristé počítat s kolonami, které se budou tvořit v dopravních špičkách při kyvadlovém provozu.

„Hlavní komplikací zvoleného dopravního řešení bude během výstavby především zajištění logistiky a bezpečnosti, neboť staveniště v délce přibližně sto šedesát metrů bude mít při kyvadlovém provozu velmi stísněné prostorové podmínky a během dopravních špiček, kdy se v místě budou tvořit kolony, bude mít problémy s přístupem ke stavbě i naše stavební mechanizace a především auta s materiálem,“ poukázala Novotná.