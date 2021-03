Podle původního harmonogramu se mělo na průtahu už měsíc pracovat. Termín uzavírky krajské silnice se změnil ještě třikrát. Důvodem byly podle stavbařů průtahy vodoprávního řízení a dopady epidemie koronaviru.

„Je tady určité zpoždění, ale zítra se začne. Motoristé by se opět měli nachystat na objížďky a obyvatelé těchto ulic na dopravní zátěž,“ upozornil v pondělí starosta Litovle Viktor Kohout.

„Uzavírka zatím bude v podobě, jakou znají motoristé z první etapy, a to až do poloviny června. Problém nastane, až se postoupí ke Kysucké ulici, která bude asi měsíc uzavřena,“ upozornil.

Druhá etapa, která startuje v úterý dopoledne, je letos rozvržena do čtyř úseků a potrvá až do konce roku. V tomto týdnu začnou stavbaři frézovat komunikaci od druhého výjezdu z autobusového stanoviště směrem na Uničov před odbočku do ulice Lidická.

Kvůli bourání mostu musí snížit hladinu náhonu u elektrárny. Následovat bude demolice starého mostu, který nahradí nová mostní konstrukce.

Od 12. dubna do 14. června práce rozšíří na další úsek až před odbočku do ulice Kysucká.

„Do poloviny července budeme mít hotový úsek po most přes Moravu, za křižovatkou s Kysuckou. Následně se pustíme do druhého konce stavby, kdy bude uzavřen úsek od mostu u Billy po vlečku u pivovaru,“ sdělil Deníku stavbyvedoucí.

Uzavírky na průtahu Litovlí



Od zahájení uzavírky – 11. 4. 2021 – úplná uzavírka silnice II/449 ul. Dukelská od druhého výjezdu z AS směr Uničov až před odbočení do ul. Lidická – včetně BUS

12. 4. – 14. 6. 2021 – úplná uzavírka silnice II/449 ul. Dukelská od druhého výjezdu z AS směr Uničov až před odbočení do ul. Kysucká – včetně BUS

15. 6. – 18. 7. 2021 – úplná uzavírka silnice II/449 ul. Dukelská od druhého výjezdu z AS směr Uničov až před most přes řeku Moravu – včetně BUS

od 19. 7. do konce roku - bude uzavřen úsek od mostu u Billy po vlečkový přejezd u pivovaru.



Zdroj: Městský úřad Litovel

Ulici musí pro objížďku rozšířit

Podle místostarosty Litovle musí město do poloviny června, od kdy už motoristé nebudou moci jezdit po stávající objížďce vedenou i Kysuckou ulicí, rozšířit ulici na Pavlínce. Komunikace má zhruba čtyři metry a nevejde se na ni obousměrný provoz.

„Ve chvíli, kdy bude uzavřena ulice Kysucká, bude veškerá doprava vedena přes Pavlínku, kde máme jeden úsek široký čtyři metry. Přes město musíme protáhnout zhruba sedmdesát autobusových spojů. Komunikaci na Pavlínce musíme rozšířit a zajistit na ní obousměrný provoz,“ popisoval Lubomír Broza.

Rozšíření zhruba sto padesátimetrového úseku na Pavlínce přijde na 2,3 milionu korun. Město jedná s krajem, zda na akci přispěje, nebo ne.

Po celou dobu úplné uzavírky Dukelské do 18. července bude autobusové stanoviště přemístěno do ulice Příčná a na parkoviště Příčná. Souběžně s druhou etapou rekonstrukce průtahu by podle starosty Litovle mělo dojít i k opravám autobusové stanice. ČSAD již celou investici připravuje.

V plánu je třetí etapa

Druhou etapou ovšem práce na hlavním průtahu neskončí. V plánu je i třetí část rozsáhlé rekonstrukce, která zahrnuje úsek od Unčovic po železniční vlečku do litovelského pivovaru, včetně frekventovaného kruhového objezdu v ulici Olomoucká.

Do rekonstrukce průtahu Litovlí, po kterém denně projede až 10 tisíc aut, investuje Olomoucký kraj téměř 100 milionů. Po opravě tankodromu a souvisejících staveb volali motoristé i město roky. Oddalovalo ji mimo jiné i složité hledání objízdných tras. Součástí opravy jsou i mosty a na nich příprava na cyklostezku.