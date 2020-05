Kdo utratí ve šternberské restauraci či pekárně přes 100 korun, může na oplátku vyhrát poukaz do pohostinství či med od místního včelaře.

Losovat se bude každý týden deset výherců. Podnikatelé nápad přivítali. Pro některé přišla pomoc pozdě.

„V pilotní fázi se soutěž zaměří na šternberské restaurace, kavárny a cukrárny. Cílem je pomoci zapojeným provozovnám po krizi způsobné opatřeními souvisejícími s koronavirem opětovně nastartovat podnikatelskou činnost, přilákat nové zákazníky a tím obnovit v plné síle svoji původní činnost,“ informuje šternberská radnice.

Kdo za obědové menu nebo pečivo a chlebíčky utratí v místní provozovně více než 100 korun, nejenže podpoří oblíbený podnik, ale může vyhrát. Losovat se bude ve Šternberku každý týden. Ve hře bude deset cen.

„První až třetí cena je voucher v hodnotě 400 korun do zapojené provozovny. Výherce čtvrté až desáté ceny získá víno, med, knihu či další věcný dárek od místních prodejců a producentů,“ lákají radnice a místní akční skupina.

Pokladní doklady od pondělí vhazují soutěžící do sběrných boxů v provozovnách, které se do projektu zapojily. Spolu s účtenkou musejí do boxu vložit vyplněný leták, do něhož uvedou svoje jméno, příjmení, telefonní číslo a podpis.

Organizátoři je jednou týdně sesbírají a budou losovat výherce. Výherce následně kontaktují telefonicky a jejich seznam bude pravidelně zveřejňován na facebookovém profilu a na webových stránkách soutěže.

Nápad se ujal. Například v Expedici Hanácké restauraci během prvního dne odevzdali lidé na dvě desítky účtenek.

„Tuto podporu můžeme jedině ocenit. Byli jsme dva měsíce bez tržeb, proto vítám každou iniciativu, která nám může pomoci přežít,“ hodnotila Eva Ševčíková, majitelka podniku. „Radost máme z reakce hostů, kteří dali najevo sounáležitost,“ dodala.

Do projektu je zapojeno i Pekařství Radniční. Provozovatelce se nápad líbí, ale v jejím případě přišlo povzbuzení zákazníků pozdě. „Kdyby přišlo před dvěma měsíci, možná bychom to zvládli. Když máte tři zaměstnance a přes osmnáct tisíc nájem? Bohužel končím,“ pokrčila rameny provozovatelka pekařství v centru města.

Seznam zapojených provozoven a další informace k soutěži jsou k dispozici na webu Poznej Šternbersko.