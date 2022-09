Škoda, kterou pachatel způsobil, podle policie nakonec přesáhla 100 tisíc korun. Na některých náhrobcích a uměleckých dílech přitom zůstaly následky čmáranic patrné dodnes. Barvu se z nich nepodařilo zcela odstranit.

Sprejera ze hřbitova stále nechytili. Barva jde odstranit těžko, podívejte se

K činu došlo v listopadu v době po Dušičkách. Neznámý pachatel posprejoval červenou barvou desítky náhrobních desek se jmény a fotografiemi zesnulých.

Vrhl se i na rozměrnou dřevěnou plastiku anděla a počmáral celý pomník obětem I. světové války. Ve většině případů si vybral taková místa, která přes zeleň nejsou vidět z hlavních chodníků.

Otřesení pozůstalí i kolemjdoucí

Na olomouckých hřbitovech nezaznamenali podobný vandalský čin přes 25 let. Otřeseni byli pozůstalí i náhodní kolemjdoucí. Nad spouští, kterou za sebou zanechal sprejer, si mohli hlavu ukroutit.

„Hroby, které máme ve správě, chceme nechat ošetřit párou a již jsme kvůli tomu oslovili technické služby,“ vysvětloval dnes již bývalý ředitel městských hřbitovů Evžen Horáček. Kde nezafungovala pára, přišla na řadu chemie.

„Hladké plochy, žula, mramor, tam by to mělo jít bez problému. Kde je však vápenec, pískovec, dřevo, tam to bohužel nikdy neodstraníme dokonale,“ obával se.

Vandal počmáral desítky pomníků a náhrobků, které jsou soukromých vlastníků. Ti si museli s jejich vyčištěním poradit sami.

Odložen i případ hákových křížů

Policie v těchto dnech rovněž odložila případ z března letošního roku, kdy někdo nasprejoval na spodní část památníku osvobození Rudou armádou v Čechových sadech v Olomouci hákové kříže. Objekt je na seznamu nemovitých kulturních památek. Odborné firmě se podařilo barvu odstranit.

