Do výsadby nových stromů a zeleně se loni na podzim i letos na jaře v Ústíně pustili místní občané. Ovocné stromky díky víkendovým „brigádám“ podle starostky Jany Chalupové nově lemují například cyklostezku do Topolan, krášlí zahradu komunitního centra i parčík před místní prodejnou potravin.

Ústín. Nová cyklostezka ve směru od Topolan. | Foto: Deník/Magda Vránová

Kolik stromů a kde jste v poslední době vysadili?

Loni jsme získali dotaci na nové výsadby v zahradě komunitního centra. Do dalšího sázení jsme se pustili letos v březnu, kdy jsme během jednoho dne vysadili osmaosmdesát mladých stromků. Například podél cyklostezky do Topolan teď rostou mladé třešně a javory. Do práce se zapojily celé rodiny, sázely i děti z mateřské školy. Ty se budou o své stromečky starat a pravidelně je za pomoci dospělých zalévat.