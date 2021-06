Situace se nyní pro hejtmanství ještě zkomplikovala poté, co zastupitelé v Náměšti na Hané nekývli na směnu pozemků, jež by otevřela cestu k výstavbě v jiné lokalitě.

„Rada toto řešení nedoporučila a zastupitelstvo návrh odmítlo. Měli jsme si vzít krajský pozemek, kraj by získal parcelu v majetku městyse a doplatil dle znaleckého posudku. Pro městys to bylo velice nevýhodné,“ vysvětlovala starostka Náměště na Hané Marta Husičková.

Kraj má ve vlastnictví pozemek na okraji Náměště na Hané směrem ke komunikaci spojující Loučany a Drahanovice, kde plánuje výstavbu domova pro 12 klientů z Nových Zámků. Leží hned v sousedství nové zástavby.

Obyvatelé záměr odmítli. Problém byl už v tom, že se o dozvěděli zcela náhodou. Nato vznikla protestní petice.

Kraj se proto následně rozhlížel po jiné lokalitě v Náměšti na Hané. Rýsovala se možnost pod vlakovým nádražím na pozemku ve vlastnictví městyse.

„Jednali jsme s městysem o směně pozemků. Ocenili jsme toto řešení. Je proto pro nás nyní překvapivé, že zastupitelstvo nakonec směnu odmítlo,“ sdělil Deníku náměstek hejtmana Ivo Slavotínek.

Další pozemky nabídnout nemůžou

Podle starostky obec zjišťovala případný zájem o pozemek kraje, pokud by jej směnou získala.

„Nikdo by ho nechtěl. Problémem jsou dráty elektrického vedení. Naopak o náš pozemek, který jsme rozdělili na dva, projevilo zájem hned deset lidí. Nejvyšší nabídky? Ve výši 2 260 a 2 250 korun za metr čtvereční, což jsme naprosto nečekali. I když zájemcům přivedeme inženýrské sítě, pořád je to pro městys výhodnější nabídka,“ vysvětlovala starostka.

Hejtmanství podle náměstka Slavotínka nepočítalo s tím, že by se mělo hlásit do soutěže a zabojovat o pozemek, o jehož směně jednalo s městysem.

„Nemáme takový prostor, jsme vázáni znaleckými posudky. Navíc si nejsme jisti, zda by záměr nakonec nenarazil i v této lokalitě,“ uvedl náměstek hejtmana.

Městys už podle starostky Husičkové další pozemky nabídnout nemůže. Nemá je. Hejtmanství by případně muselo jednat se soukromými vlastníky.

„Sousedé v lokalitě, kde vlastní pozemek kraj, názor nezměnili, jen se o záměru v době koronaviru přestalo hovořit. Ale není to tak, že Náměšť tento projekt kategoricky odmítá. Naopak transformaci ústavu podporujeme. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dále, zda se nakonec bude stavět na původním místě, nebo ne,“ dodala starostka.

Kraj: Za nabídku odjinud budeme rádi

Hejtmanství nyní vyhodnocuje situaci a zvažuje, zda se vrátit k původní myšlence, tedy záměr dokončit na pozemku v rukou Olomouckého kraje, anebo hledat jinou lokalitu.

„Kdyby případně i jiná obec nabídla umístění, byli bychom rádi, ať už by to znamenalo nákup pozemku od soukromníka anebo od obce. Na stole je stále dokončení záměru na původním pozemku,“ sdělil Slavotínek.

Odchod ze zámku do roku 2027

Hejtmanství chce mentálně znevýhodněné klienty ústavu v Nových Zámcích přestěhovat do menších domů po celém regionu, postupně začlenit lidi s postižením do běžné společnosti a nenechávat je stranou veřejného života.

Ze zámku by měli odejít do příjemnějšího prostředí nejpozději do roku 2027.