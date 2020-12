Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil počátkem tohoto týdne pokuty v souhrnné výši 74,6 milionů korun za kartelovou dohodu v souvislosti s veřejnou zakázkou na IT služby pro Olomoucký kraj.

Zákon měly porušit firmy AutoCont, TESCO SW, ICZ, MERIT GROUP, A-Scan, Asseco Central Europe a FPO. Prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací si měli účastníci kartelu rozdělit plnění veřejné zakázky nazvané Rozvoj služeb e-Governmentu v Olomouckém kraji, kterou hejtmanství zadávalo v roce 2012.

Členové kartelu se podle antimonopolního úřadu podíleli nezákonným způsobem na tvorbě zadání zakázky.

„Cílem zakázané dohody bylo ovlivnit výsledek zadávacího řízení tak, aby nabídka, na jejímž plnění se budou všichni účastníci řízení podílet, byla vítězná,“ popsal mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Firmy svůj plán podle úřadu realizovaly 30. dubna 2012, kdy podaly dvě sladěné nabídky.

„A to výhodnější nabídku společnosti AutoCont, ve které byli ostatní účastníci řízení jako subdodavatelé a krycí nabídku společnosti ICZ,“ vysvětlil Martin Švanda.

Rozhodnutí antimonopolního úřadu není dosud pravomocné a mohou být proti němu podány rozklady.

O snížení pokuty, takzvané narovnání již požádala společnost A-Scan. Sankce jí pak byla o 20 procent snížena.

TESCO SW: Nic nezákonného

Olomoucká společnost TESCO SW se proti postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ohradila.

„Společnost vnímá tiskovou zprávu k vydání nepravomocného rozhodnutí Úřadu jako šikanu a nátlak. Intenzivně zvažuje právní kroky směřující k jejímu odstranění, neboť jejím zveřejněním došlo k flagrantnímu porušení zásady presumpce neviny,“ sdělil mluvčí společnosti Tomáš Jelínek.

TESCO SW byla podle něj byla v souladu s principy volné soutěže subdodavatelem obou hlavních dodavatelů.

„Zcela transparentně a za stejných podmínek jim poskytla svou subdodávku. Od počátku řízení zastává Tesco SW názor, že nedošlo k ničemu nezákonnému. Rozhodnutí Úřadu je jen dalším příkladem nevybíravého vměšování státních institucí do tržního prostředí. Vedení společnosti je připraveno obhájit svůj názor v rámci řízení o rozkladu a později i u soudů," řekl k dalšímu postupu Tomáš Jelínek.

118 milionů za zakázku pro Přerov

V únoru letošního roku uložil ÚOHS společnostem AutoCont, TESCO SW, O2 CZECH REPUBLIC, EMOS a BACH systems pokuty v celkové výši 118,6 milionů korun za jinou kartelovou dohodu o veřejné zakázce na zajištění přenosu dat a informací pro město Přerov.

Správní řízení bylo podle antimonopolního úřadu ukončeno prostřednictvím takzvaného narovnání, kdy se uvedené firmy výměnou za snížení pokuty k tomuto jednání přiznaly a proti prvostupňovému rozhodnutí antimonopolního úřadu nepodaly rozklad.

Společnosti měly porušit zákon o ochraně hospodářské soutěže tím, že si po domluvě rozdělily plnění zakázky zadávané městem Přerovem a všechny, s výjimkou O2 CZECH REPUBLIC, se podílely i na tvorbě zadání zakázky s cílem ovlivnit její výsledek tak, aby byla vítězná. Dvě nabídky pak firmy podaly 23. prosince 2013.

Vítěznou byla nabídka sdružení společností TESCO SW a O2 CZECH REPUBLIC, ve které společnosti AutoCont, EMOS a BACH vystupovaly jako subdodavatelé. Krycí, nevýherní nabídkou, byla podle antimonopolního úřadu nabídka společnosti AutoCont.

Pokuty za zakázky pro město Přerov



AUTOCONT a.s.

36.552.000,- Kč

TESCO SW a.s.

36.552.000,- Kč

O2 Czech Republic a.s.

38.284.000,- Kč

EMOS spol. s r.o.

7.038.000,- Kč

BACH systems s.r.o.

227.000,- Kč

Celkem:

118.653.000,- Kč



(ZDROJ: ÚOHS)