„Včera odpoledne vydal Drážní úřad soupis nedodělků, které podle něj nedovolují spustit zkušební provoz,“ potvrdil ve čtvrtek odpoledne mluvčí magistrátu Michal Folta.

Jedna z připomínek se týká například svislého a vodorovného značení, které je potřeba uvést do souladu se současnými normami.

Zhotovitel a subdodavatelé budou na vyjmenovaných nedodělcích pracovat. Mají na to ještě tři dny.

„Zástupce drážního úřadu přijde v pondělí, kdy vše posoudí a rozhodne, zda se 1. listopadu může začít jezdit,“ uvedl mluvčí magistrátu.

Tramvaje už testují trať přes Nové Sady, start provozu se blíží

Dopravní podnik města Olomouce (DPMO) je připraven na obě varianty.

„Jsme nachystaní na to, že v úterý ráno normálně vyjedeme, i na možnost, že v pondělí vyhodnotí Drážní úřad, že to nejde. Pak by pokračovala náhradní doprava,“ sdělila ve čtvrtek odpoledne mluvčí DPMO.

Dopravní podnik už podle mluvčí v případě kladného rozhodnutí Drážního úřadu nebude potřebovat další den dva na to, aby se řidiči seznámili s novým úsekem.

„V tomto týdnu proběhla technicko-bezpečnostní zkouška a řidiči si už novou trať projeli. Jsme nachystáni,“ uvedla mluvčí.

Rozhodnutí o tom, zda od 1. listopadu začnou tramvaje na novém úseku se zastávkami Zikova, Schweitzerova a U Kapličky vozit první cestující, padne až v pondělí 31. října.

Po novém úseku budou kvůli opravám kolejí v jiné části Olomouc do poloviny listopadu jezdit výlukové linky X3 a X5. Od 17. listopadu, po ukončení výluky, pak budou po nových kolejích jezdit tramvajové linky číslo tři a pět.

Stavba 1,2 kilometru dlouhého úseku tramvajové trati z centra na nejlidnatější sídliště začala v březnu 2021 a stála necelých 469 milionů korun. Kromě tří zastávek přinesla na Nových sadech a Povelu kompletní proměnu infrastruktury.

