Změna v zoo: uprchlíci z Ukrajiny mají vstup za korunu, ale ne o víkendu

Ukrajinští uprchlíci od 1. května mohou navštívit Zoo Olomouc za jednu korunu pouze od pondělí do pátku v době od 9 do 14 hodin. Výhoda se vztahuje na ženy, děti do 18 let a seniory ve věku nad 60 let.

Vstup do olomoucké zoo. Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Kovář

„Chceme zajistit komfort našim návštěvníkům a současně podpořit i ty ukrajinské. Jelikož jsme výchovně-vzdělávací instituce, zveme ukrajinské děti i jejich doprovod do zoo v časech výuky, v odpoledních hodinách mají zase možnost využít pohostinnosti dalších městských organizací," uvedl ředitel Zoo Olomouc Radomír Habáň. „Jelikož je víkendový provoz kapacitně vytížený, snažíme se o spokojenost českých návštěvníků, kteří si v něm vstupné uhradí," vysvětlil omezení. Změny vyplývají z usnesení Rady města Olomouce. Schválila vstup za 1 korunu pro všechny ženy, děti do 18 let a seniory nad 60 let, kteří museli uprchnout z Ukrajiny kvůli válce. Výhodu mohou čerpat v pracovních dnech od 9. do 14. hodiny. „Aby tento nárok měli lidé postižení konfliktem, nikoliv osoby, které zde žijí dlouhodobě, pro vstup do zoo se bude nutné prokázat cestovním pasem Ukrajiny s vízem strpění vydaným Ministerstvem vnitra nebo Policií ČR nebo hraniční průvodkou s vlepeným vízovým štítkem s vízem strpění," informovala mluvčí zoo Iveta Gronská. Pro překlenutí doby od příjezdu uprchlíků z Ukrajiny do získání potřebného víza v České republice bude zoo uznávat i razítko s datem překročení hranice EU v cestovním pase. „Avšak ne s datem dřívějším než 23. února 2022, a to po dobu maximálně 30 dnů od vstupu na území EU," doplnila mluvčí.