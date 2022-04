„Zájemce o ubytování odmítáme. Klientům, kteří to měli pronajaté, jsme vysvětlil situaci. Většina to pochopila, až na jednu paní, která měla mít předváděcí akci, ta se trochu čílila,“ uvedl starosta Dolan Rudolf Pečinka.

Obec ubytovává 35 válečných uprchlíků na obecní turistické základně v místní části Pohořany, kde jsou běžně v létě tábory a školy v přírodě.

„Pokud budeme žádat o státní příspěvek, neměli bychom prodělat. Ale hlavně: jsou tam ženy, děti, my je teď máme někam vyhnat? Prioritou je nyní pomoci těmto lidem,“ dodal starosta Dolan.

Těhotná Nastěnka utekla od Charkova, porodí ve Šternberku

Na prázdniny náhradní ubytování

Uprchlíkům z Ukrajiny otevřela dveře také koňská farma v Řídeči, kde nyní chystají další prostory pro matky s dětmi v kritické situaci.

„Jeden pokoj jsme si nechali pro klienty a rezervace, co jsme měli, ty soustředíme do něj. Něco jsme samozřejmě odřekli. Zájemci to pochopili,“ popisoval Filip Lorenc, majitel farmy.

Kompenzace od státu, které by měl dostat, podle něj provoz zdaleka nezaplatí. „Stojí nás to spoustu peněz, ale víme, proč to děláme. Každopádně na prázdniny jsme museli situaci řešit. Jinak bychom to tady mohli prodat,“ poukázal Lorenc.

Závidět? Přijetí Ukrajinců v Řídeči bere dech, v obchodě jim otevřeli účet

S více než desítkou Ukrajinců, které v Řídeči téměř dva měsíce ubytovává, se domluvil, že jim na červenec a srpen zajistí náhradní ubytování.

„Souhlasili. Na prázdniny máme domluvené tábory. Jsou pro nás hlavním zdrojem příjmu,“ vysvětloval Filip Lorenc. „V září se za námi mohou vrátit, pokud budou mít zájem,“ dodal.

Více než 30 běženců od začátku března ubytovává v penzionu v Oskavě Petr Zapletal. Co bude dál, to nyní není schopen říct.

„Neváhal jsem, protože válka je něco strašného. Pomoci musíme. Stojí mě to ovšem už 200 tisíc korun z mé kapsy. Od státu jsem zatím nedostal ani korunu. Žádali jsme, máme vše podepsané, ale chyběly nějaké údaje, čísla pasu u několika osob. Pán se synem, kteří do Oskavy přijeli jako první, ti už tu nejsou, odjeli,“ popisoval situaci.

Byt v Olomouci poskytli uprchlým ženám s dětmi. Děkovat máme my, říká majitel

KACPU může nabídnout řešení

Ubytování válečným běžencům z Ukrajiny, kteří nemají v regionu žádné zázemí, pomáhá zajistit krajské asistenční centrum pomoci (KACPU). Ubytování zprostředkovalo již zhruba 2 900 uprchlíkům. Pokud by nastala situace, kdy uprchlíci budou muset opustit penzion či hotel, KACPU případně může nabídnout řešení.

„Máme informace o ubytovacích kapacitách, které jsou zahrnuty v databázi ubytovatelů. S hotely nebo penziony nemáme žádnou smlouvu. Nevylučujeme, že v Olomouckém kraji jsou uprchlíci, kteří jsou v hotelech a penzionech ubytováni,“ uvedla mluvčí Krajského úřadu Olomouckého kraje Eva Knajblová.

„Je známo, že hotely a penziony, které ubytovávají uprchlíky, tuto svoji službu nabízejí jako časově omezenou. Olomoucký kraj počítá s tím, že bude koordinovat další ubytování uprchlíků, kteří případně budou muset opustit hotel nebo penzion. Pokud nám tito ubytovatelé dají vědět včas, jsme schopni nabídnout uprchlíkům jiná řešení. V tomto duchu komunikujeme i se zástupci obcí s rozšířenou působností na území Olomouckého kraje,“ dodala.

Kyjevanka Marina s dcerkou: Lidé v Olomouci nás přijali s otevřeným srdcem