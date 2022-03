„Počty se mění, protože většina z nich je u nás obvykle jednu nebo dvě noci, odpočinou si a pokračují dál do dalšího ubytování,“ vysvětlila vedoucí azylového domu Marie Zavadilová.

VIDEO: V olomoucké škole se už učí ukrajinské děti, vytvořila pro ně malotřídku

Sociální pracovnice se ukrajinským ženám a dětem věnují naplno, aby se cítily v bezpečí a odpočinuly si od stresů z války a strachu o život.

„S dětmi si hrajeme, malujeme i povídáme, ty malé jsou většinou bezstarostné,“ popsala sociální pracovnice Michaela Vytřísalová, která si právě kreslila s holčičkami Lízou a Uljanou. Při komunikaci s dětmi používá středoškolskou ruštinu.

Maminky dětí působí velmi unaveným dojmem.

„Sledují, co se děje u nich doma, mají za sebou těžkou cestu, veselo jim není,“ poznamenala Marie Zavadilová.

Hanácká kasárna jsou centrem pro uprchlíky, nabízí i dětský koutek a přespání

V azylovém domě jim poradí a poskytnou základní materiální pomoc i potřebné oblečení. Některé z žen si již také hledají práci, například Lízina maminka nastupuje do továrny Zora – Nestlé, kde před válkou pracovala také Lízina babička.

Dalších pětadvacet ukrajinských žen s dětmi dorazilo v úterý do městského evakuačního střediska na Tererově náměstí. Jedna maminka se pak přestěhovala do domu v Holečkově ulici, devět zůstalo na Tererově náměstí a další odjely ve středu do Prahy.

S lidmi ubytovanými v evakuačním středisku je vždy někdo z úředníků i dobrovolných hasičů. Snaží se, aby byla situace válečných uprchlíků co nejvíce snesitelná, uspořádali pro ně například prohlídku města nebo návštěvu zoologické zahrady.

Olomoucká zoo nabízí Ukrajincům a jejich dětem vstup zdarma