„Nejvíc uprchlíků se registruje v asistenčním centru v Olomouci. Rád bych poděkoval Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který nám promptně poskytl prostory Hanáckých kasáren. Provedl tam na své náklady nutné úpravy a díky tomu jsme se mohli velmi rychle nastěhovat a poskytovat uprchlíkům kompletní servis na jednom místě,“ řekl hejtman Josef Suchánek.

Na Tererce nocovaly už dvě stovky uprchlíků. V centru se i pere, jí a učí děti

Stále potřeba: potraviny a drogerie

Po prvotním velkém náporu uprchlíků se v posledních několika dnech začal projevovat pokles počtu lidí, kteří z Ukrajiny přicházejí do Olomouckého kraje. Hejtmanství na to reaguje úpravou provozní doby KACPU v Olomouci i UACPU v Šumperku.

„Centrum v Olomouci nově nabízí svoje služby od sedmi do 19 hodin. I mimo tuto dobu bude samozřejmě otevřené, uprchlíkům nabídne ubytování a jídlo. Registraci si ale vyřídí až ráno od sedmi,” uvedl Josef Suchánek. Šumperské centrum je teď v provozu od 8 do 16 hodin. Pokud by to bylo v budoucnu potřeba, provozní doba obou center by se znovu prodloužila.

Byt v Olomouci poskytli uprchlým ženám s dětmi. Děkovat máme my, říká majitel

Asistenční centra fungují díky pomoci mnoha dobrovolníků z řad občanů, studentů či zaměstnanců Univerzity Palackého i pracovníků krajského úřadu.

„Velmi si jejich práce cením. Chtěl bych poděkovat také dárcům, kteří přispívají do materiální a potravinové sbírky. Pořád jsou potřeba trvanlivé potraviny, drogerie, mýdla, šampony a vlhčené ubrousky. Každý uprchlík při příchodu do centra dostává občerstvení a při odchodu obdrží potravinový balíček, který obsahuje také základní hygienické potřeby,“ popsal hejtman.

Hasič Jakub pomáhá v Olomouci vyčerpaným uprchlíkům, řídí chod KACPU

Tělocvičny zatím ne

Provoz v olomouckém KACPU od začátku koordinují krajští hasiči, podílí se na něm asi patnáct subjektů. Hasiči zajišťují také přepravu uprchlíků do ubytovacích kapacit v celém Olomouckém kraji, rozvezli už okolo dvou tisíc uprchlíků.

„Spousta volných lůžek je například na Jesenicku, převáželi jsme ale také ukrajinskou maminku s kojencem na ubytování do jiného kraje. Uprchlíkům poskytujeme rovněž psychosociální pomoc prostřednictvím našeho koordinátora a interventů z řad vyškolených hasičů. Lidé prchající před válkou jsou na tom často psychicky hodně špatně. Je potřeba jim poskytnout péči a informace o tom, co je tady čeká a jak bude jejich další pobyt v České republice vypadat,“ vysvětlil ředitel krajských hasičů Karel Kolářík.

Těhotná Nastěnka utekla od Charkova, porodí ve Šternberku

Ubytovací kapacity v Olomouckém kraji jsou zatím dostatečné a dosud nebylo nutné ubytovat uprchlíky v tělocvičnách.

„Tělocvičnám se ´bráníme´, protože to není trvalé, ale provizorní řešení. Zatím využíváme volné kapacity na internátech. Poté, co vláda zveřejnila konkrétní podmínky pro ubytování uprchlíků, přicházejí další nabídky v řádech několika stovek volných lůžek. Pokud se něco zásadního v přílivu uprchlíků do Olomouckého kraje nezmění, budou tyto kapacity pro jejich ubytování dostatečné a nebude nutné řešit to tělocvičnami,“ předpokládá hejtman Josef Suchánek.

Vitea uprchla do Olomouce z Mariupolu: Z našeho domu nic nezbylo