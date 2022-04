„Odhadujeme, že jich v Olomouckém kraji může být asi o tisícovku více. V březnu jsme zaznamenali 7 200 registrací, v dubnu jich dosud bylo asi dva a půl tisíce. Proud uprchlíků do našeho kraje výrazně slábne,“ informoval hejtman Josef Suchánek.

UACPU v Šumperku již pozastavilo činnost, služby uprchlíkům jsou ale na Šumpersku i Jesenicku podle hejtmana nadále poskytovány.

Práci už našlo 1 400 uprchlíků v kraji, většinou uklízí či montují

Sbírka dále probíhá

V tomto týdnu hejtmanství rozhodlo o dalším omezení provozní doby také v olomouckém KACPU.

„Od pondělí 2. května bude fungovat v době od 8 do 16 hodin. Jsme přesvědčeni, že tento interval bude dostačující. Role asistenčních center se již dostává do určitého útlumu, nadále je ale budeme provozovat do konce května a pak vláda rozhodne, jaký bude další postup,“ sdělil hejtman.

Od pondělí do soboty bude KACPU v provozu od 8 do 16 hodin, o nedělích bude zavřeno. Nadále ale zůstane zachován základní servis pro běžence, dostanou tam občerstvení a bude jim také zajištěno ubytování. Registraci si budou moci vyřídit jen ve stanovenou dobu.

„Hejtmanství se nyní bude zaměřovat na terénní práci s uprchlíky ve městech a obcích a řešit s nimi možnosti předškolní a školní docházky, zdravotnickou péči, nabídku zaměstnání a jejich začleňování. Zřídili jsme skupinu, která bude organizovat sociální oblast a na ni navazující další oblasti. V Olomouckém kraji nečekáme na to, až co nám řekne vláda, stát nebo jednotlivá ministerstva, ale snažíme se ty kroky dělat aktivně sami. Očekáváme ze strany státu podporu,“ dodal Josef Suchánek.

V olomouckém KACPU nadále probíhá sbírka trvanlivých potravin a materiálu.

„Kromě potravin, šamponů, mýdel, pracích prostředků, zubních past a kartáčků jsou stále potřeba také deky, spacáky a karimatky,“ upřesnila vedoucí oddělení krizového řízení Alena Hložková.

Ukrajinští Romové v Litovli nebudou. Na stole není ani jiné místo v kraji

Bezpečnost se nezhoršila

Příliv téměř deseti tisíc uprchlíků z Ukrajiny se dosud nijak neprojevil na bezpečnostní situaci v Olomouckém kraji. Ta je podle krajského policejního ředitele Tomáše Lansfelda nadále stabilní a klidná.

„Neevidujeme žádné zvýšené počty případů trestné činnosti a to ani jak páchané na Ukrajincích, tak páchané občany Ukrajiny. Trestná činnost Ukrajinců v dlouhodobém průměru představuje 16 procent z veškeré trestné činnosti, kterou v kraji páchají cizinci. Samozřejmě přijímáme i preventivní opatření. Naše hlídky jsou směřovány do prostor, kde jsou přechodně ubytováni uprchlíci. Neděje se tam nic, co by vyžadovalo zvýšenou pozornost policie. Pokud se týká uprchlíků, jsou to v naprosté většině ženy a děti a nejsou s nimi žádné problémy,“ ujistil Tomáš Lansfeld.