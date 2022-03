Vzpomíná na to, jak v roce 1968 absolvoval povinnou vojenskou službu v Rakousku a v rakouské uniformě 20. srpna téhož roku chránil své rodné město Linec před náhodnou invazí ruských tanků na hranici u Českých Budějovic.

„Před tím hrozným datem jsem obdivoval fantastického ducha optimismu Čechů v Dubčekově éře a pak jsem byl svědkem hluboké deprese trýzněných Čechů po vpádu ruských vojsk. Události Pražského jara se mě hluboce dotkly. Nyní tedy velmi dobře rozumím strachu a utrpení ukrajinských dětí a matek,“ konstatoval Gerhard Sulzbacher.

Těhotná Nastěnka utekla od Charkova, porodí ve Šternberku

Riskují pro nás, pomoci je povinnost

Je přesvědčený o tom, že pomáhat by teď v rámci svých možností měl každý, kdo alespoň trochu může.

„Je naší povinností poskytnout mučenému ukrajinskému lidu jakoukoli pomoc hned teď. Zatímco my na Západě donekonečna diskutujeme o tom, zda bychom neměli trochu opustit svou komfortní zónu a možná ztlumit topení o jeden a půl stupně, obdivuhodně stateční Ukrajinci spolu se svým, zpočátku vysmívaným, ale výjimečně schopným prezidentem Zelenskym, riskují každý den životy také ´pro nás´,“ vyzdvihl olomoucký podnikatel.

Když před měsícem viděl v televizi první záběry z Ukrajiny, hned oslovil kolegy, aby nabídli volný firemní byt zdejší Charitě a zároveň jej začali připravovat na příjezd uprchlíků.

Byt byl několik let nevyužívaný, takže bylo nutné uklidit, nakoupit postele, matrace, lůžkoviny, pračku, lednici a další vybavení pro pobyt žen s dětmi. Tři pokoje, obývací pokoj s kuchyňským koutem a koupelnu už využívá pět maminek a šest dětí, před válkou prchali z ukrajinských měst Charkov, Irpeň a Mariupol.

Výrobna lahůdek z Olomoucka zrušila "Ruské vejce". Ručně zaškrtává etikety

Inspirovat ostatní

V zařízeném bytě mohou uprchlíci bezplatně zůstat tak dlouho, jak budou chtít.

„Neděláme to na jen na dva týdny, ale na tak dlouhou dobu, jak to bude potřeba. Naší motivací rozhodně není udělat si na tom v novinách snad nějakou reklamu, ale jediným našim cílem je oslovit a motivovat ostatní firmy, podnikatele a občany, aby uprchlíkům z Ukrajiny také podali pomocnou ruku a pomohli, jak jen mohou. Uprchlíci jsou velmi vděční a neustále nám za všechno děkují, ale poděkovat bychom jim měli hlavně my,“ je přesvědčený Gerhard Sulzbacher.

Na Tererce nocovaly už dvě stovky uprchlíků. V centru se i pere, jí a učí děti

V Olomouci už firma další volný byt k dispozici nemá. V Ostravě se však její zaměstnanci pustili do budování zázemí pro dalších minimálně 18 žen a dětí. To vzniklo během rekordních čtyř dnů z firemního školicího střediska.

„Všichni se do toho během minulého víkendu pustili s obrovským nadšením a elánem. Prostor jsme přepažili příčkami a vytvořili samostatné pokoje. Nainstalovali jsme tam kuchyňky i sprchy a k dispozici je také obývací pokoj. Ve středu se nastěhovali první uprchlíci a na cestě jsou další. Kapacita je ještě pro čtrnáct lidí a pokud ani to nebude stačit, můžeme pár postelí přidat. Bez školicího střediska se obejdeme, důležité je postarat se o ženy s dětmi. Snažíme se pro ně zajistit další byty a intenzivně to řešíme s našimi zákazníky i přáteli v Rakousku. Budeme moc rádi, když nás další lidé budou následovat,“ dodal podnikatel.

Olena se stará o uprchlé krajany: Jsem stále v úžasu, jak Olomoučané pomáhají