„Rekonstrukci provádím postupně, a to v rámci podnikatelských aktivit, které mám a které jsou časově náročné. Už se povedlo opravit dvě chatky z celkových pěti a v příštím roce se plánujeme pustit do další. Postupně také pracujeme na hlavní budově,“ popsal Deníku podnikatel Stanislav Musil.

Kdysi vyhledávaný hotel podle svých slov převzal v katastrofálním stavu. Byl vybydlený, zničený po nájezdech bezdomovců a v minulosti také opakovaně vyhořel.

„Dva roky nám trvalo, než se podařilo obnovit rozvody vody, vyčistit studnu, rozvést elektřinu a vybudovat kanalizaci,“ vylíčil Musil.

Hotovo do tří let

Hotové by mohly být opravy do tří let. Lidem chce ambiciózní podnikatel nabídnout ubytování s celkovou kapacitou 50 až 80 lůžek, novou restaurací a wellness prožitky.

„V příštím roce se pustíme do rekonstrukce přízemních prostor, kde vznikne restaurace, kuchyň a sociální zázemí. Následně se přesuneme do prvního patra, kde budou dva pokoje a wellness,“ plánuje následný postup prací Stanislav Musil.

Práce pro místní lidi

Postupné zvelebování bývalého hotelu sleduje i kladecký starosta Josef Hofman.

„Vnímám, že se tam něco děje a jsem za to rád. Na fungující areál v minulosti mám totiž spoustu vzpomínek. Konávaly se tam tábory, lyžařské kurzy, školy v přírodě, podniková školení, a také celá řada společenských akcí. Mezi nimi třeba i jedna naše rodinná svatba,“ usmál se starosta Hofman.

Za velký přínos hotelu v době jeho největší slávy považuje skutečnost, že nabízel práci celé řadě místních lidí. „Doufám, že by tak tomu mohlo být i v budoucnu,“ zmínil se Hofman.

Ochraňme tamní přírodu

Stejně jako on s určitou dávkou nostalgie vzpomíná na pobyty ve středisku i Hana Prokopová z Prostějova.

„Jako malá jsem tam byla tuším hned na dvou táborech a ráda se do údolí Bělé teď vracím v rámci výletů se svými dětmi. Je tam opravdu krásně. Jen bych si moc přála, aby opravy hotelu a jeho následné fungování měly co nejmenší negativní vliv na tamní přírodu,“ svěřila se Prokopová.

Stejné přání jako ona mají i členové Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Ze stavební činnosti v lokalitě a z možného působení oživlého areálu Upolínu příliš nadšeni nejsou.

„Obnova areálu je věcí majitele, my musíme jen věřit, že stavební činnost v lokalitě a případně následné fungování střediska bude narušovat okolí co nejméně,“ nechala se například slyšet Eva Zatloukalová s Regionálního sdružení Iris v Prostějově.

Cenné mokřady a louky

Hotel leží uprostřed neporušené přírody. V jeho těsné blízkosti se nacházejí mokřady a louky plné chráněných druhů rostlin a živočichů. V jejich záchraně se dlouhodobě angažuje právě ČSOP a vykupuje zde pozemky v rámci projektu Místo pro přírodu.

„Postupně se nám podařilo v lokalitě vykoupit už několik hektarů mokřadů a luk, které tvoří pestrou přírodní mozaiku. Nacházejí se zde například vzácné ostřice, orchidej prstnatec májový, kapradina hadí jazyk či upolín nejvyšší. Z fauny se zde vyskytují třeba celoevropsky chránění motýli ohniváček černočárný, modrásek bahenní a modrásek očkovaný,“ vyjmenoval již dříve pro Deník Jan Moravec, koordinátor projektu Místu pro přírodu z ČSOP.