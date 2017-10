Univerzitu Palackého dál povede dosavadní rektor Miller

Univerzitu Palackého v Olomouci povede dosavadní rektor Jaroslav Miller.

Zvolen byl v úterý hned v prvním kole, v němž získal podporu 20 z 23 členů Akademického senátu UP. Tři hlasy byly neplatné.

Miller byl jediným kandidátem na rektora pro další čtyřleté období. Staronového rektora ještě musí jmenovat prezident republiky.





Prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., (*1971)

studoval historii a filologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, Středoevropské univerzitě v Budapešti a University of Oxford (Lady Margaret Hall). V roce 2012 byl jmenován profesorem historie a do ledna 2014 zastával funkci vedoucího katedry historie Filozofické fakulty UP.



Absolvoval dlouhodobé badatelské a pedagogické pobyty na předních světových univerzitách a vědeckých ústavech v Kanadě, Maďarsku, USA, Velké Británii, Spolkové republice Německo a Austrálii. Dvakrát obdržel výzkumné stipendium prestižní německé nadace Alexandra von Humboldta (2006 Marburg, 2010 Münster) a stipendium nadace Andrewa W. Mellona (2004, 2010 Wolfenbüttel).



V roce 2008 působil jako stipendista Fulbrightova programu na Georgia College and State University v Milledgeville ve Spojených státech. Jako hostující profesor pobýval na University of Western Australia v Perthu. V roce 2012 ho velvyslanec Spojených států amerických jmenoval ambasadorem Fulbrightova programu v České republice.



Jaroslav Miller je autorem řady odborných studií, článků a monografií. K jeho zatím posledním publikačním počinům patří monografie Český exil v Austrálii (1948–1989), vydanou Nakladatelstvím Lidové noviny, na které se podílel spolu s olomouckými historiky Janou Burešovou a Milošem Traplem. Byl hlavním řešitelem sedmi vědeckých projektů financovaných Grantovou agenturou ČR.



Je členem několika vědeckých organizací včetně European Association of Urban Historians a International Commission for the History of Cities. Obdržel řadu akademických a vědeckých ocenění, mezi jinými v roce 2005 R. John Rath Prizefor Best Study in Habsburg History či Best Urban History Monograph Award.