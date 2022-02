„Chci ubezpečit naše studenty i akademiky z Ukrajiny, kteří u nás pobývají, že jsme připraveni je podpořit. Domlouváme spolupráci s tlumočníky, psychology, právníky a dalšími, jejichž pomoc by v případě vypuknutí konfliktu mohla být potřebná,“ uvedl již počátkem týdne rektor UP Martin Procházka.

Studenti a zaměstnanci UP, kteří se ocitnou v nouzi, se mohou obracet na Dobrovolnické centrum UP, a to prostřednictvím e-mailu dobrovolnictvi@upol.cz nebo telefonu +420 736 676 006.

Materiálně i finančně. Olomouc chce pomoci napadené Ukrajině

Ruská armáda ve čtvrtek nad ránem přepadla Ukrajinu a vojenskou operaci nadále stupňuje. Země je pod útokem ze severu, východu, jihu i ze vzduchu. Z Kyjeva i dalších měst jsou hlášeny exploze. Dopoledne zaútočila ruská armáda neřízenými raketami na sídliště v Charkově. Použití neřízených raket proti obývaným oblastem je považováno za válečný zločin.

Podpořte Ukrajinu. V Olomouci se dnes koná shromáždění

Válečný konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem