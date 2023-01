„Připomeneme si nejen bohatou historii naší univerzity a významné osobnosti, které s ní spojily své životy. Budeme ukazovat také školu živou, současnou, která vychovává nové generace studentů, jež budou určovat další vývoj naší společnosti,“ uvedl rektor UP Martin Procházka. „Příběh naši alma mater se píše již téměř 450 let a stále má svůj smysl a své naplnění. Vzděláváme, vychováváme, bádáme a snažíme se posouvat hranice lidského poznání a vědění,“ dodal.

Univerzita Palackého si letos připomene 450 let své existence.Zdroj: UP OlomoucProto také univerzita podle rektora zvolila za motto jubilejního roku slova Františka Palackého, jehož jméno v novodobé historii nese, a to: „Silní jsme jen silou ducha“.

UP chystá desítky nejrůznějších akcí. Plánuje ples, koncerty, výstavu insignií, setkání absolventů, výlet do Palackého rodných Hodslavic nebo vydání nových publikací.

„Program, který se bude průběžně doplňovat, můžete sledovat na našem speciálním webu, který jsme k výročí 450 let založení připravili. Spolupracujeme na něm s fakultami a součástmi univerzity a zapojení do příprav jsou také studenti,“ informoval prorektor pro komunikaci a studentské záležitosti Vít Procházka, který je se svým týmem také organizačním garantem oslav.

Speciální webová stránka oslav 450 let Univerzity Palackého