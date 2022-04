Ačkoliv se po pádu železné opony musely vrátit zpět do Afriky, i po více než třiceti letech strávených v Namibii se cítí být Čechy. Jejich složité životní příběhy natočil režisér Martin Müller.

Celovečerní snímek, který produkuje Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Českou televizí, bude mít svou českou premiéru na mezinárodním festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc.

V 80. letech minulého století bylo v socialistickém Československu vychováváno 56 namibijských dětí. Speciální vzdělávací program namibijského osvobozeneckého hnutí SWAPO a Komunistické strany Československa měl za cíl vytvořit z válečných sirotků a polosirotků novou generaci uvědomělé elity.

TRAILER

Zdroj: Youtube

„Tento politický a především sociální experiment ztroskotal začátkem devadesátých let v důsledku zásadních politických změn v obou zemích. Děti byly bez ukončeného základního vzdělání a bez jakékoliv jazykové a psychologické přípravy nuceně přesídleny do Namibie, kde se nedokázaly kulturně adaptovat. Byly vráceny do země, jejíž jazyk již neznaly, kde neměly rodiny, a osudy mnohých z nich tak poznamenaly existenční problémy, drogy či sexuální násilí,“ vysvětluje autorka námětu, afrikanistka a kulturní antropoložka Kateřina Mildnerová z Filozofické fakulty Univerzity Palackého, jejíž kniha Černí sokoli se stala předlohou k filmu.

Dokumentaristé pátrali po stopách dnes již dospělých namibijských dětí a po tři roky sledovali jejich osudy jak v Namibii, tak v České republice. Natáčeli i s českými vychovatelkami a rodinami, které se o ně tehdy staraly. Černí Češi, jak sami sebe označují, totiž dodnes zůstávají uvězněni ve vzpomínkách na idylické dětství prožité v Československu, které považují za svůj pravý domov, a stále spolu mluví i česky.

Pravoslavní v Olomouci slaví Velikonoce, stovky lidí zaplnily chrám i okolí

„Hrdinové našeho filmu jsou vykořenění, nepatří ani do jedné země. Idealizují si minulost, složitě se vyrovnávají s přítomností a mají nejasnou budoucnost,“ říká režisér Martin Müller.

Film natočila Univerzita Palackého v koprodukci s Českou televizí.

„Nebývá časté, aby univerzity dokázaly produkovat celovečerní film. Jsem velmi rád, že nám se to podařilo. Myslím, že téma filmu je v kontextu dnešních událostí v Evropě velmi aktuální. Tisíce lidí dnes hledají své místo v novém prostředí, mezi cizími lidmi. Měli bychom jim pomoci, aby neztratili svou identitu a necítili se zrazeni, tak jako hrdinové našeho filmu,“ uvedl rektor UP Martin Procházka.

Celovečerní snímek Černí Češi bude mít slavnostní premiéru na mezinárodním festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc v kinosále Vlastivědného muzea v Olomouci, a to ve čtvrtek 28. dubna ve 20:00 hodin.

Na jarní Floru přišlo skoro 50 tisíc lidí, méně než před covidem