Univerzita Palackého (UP) v Olomouci hlásí rekordní zájem o studium. Přijala 35 972 přihlášek, což je nejvíce v její historii. Zájem o studium vzrostl na všech osmi fakultách. Na některé obory se lze ještě hlásit.

Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Petra Pášová

„Nabídka pro uchazeče o studium je opravdu široká. Na osmi fakultách nabízíme přes devět set studijních kombinací. Mám radost také z toho, že je patrný zájem o nové obory,“ uvedl rektor UP Martin Procházka.

Loni v březnu UP evidovala 32 418 e-přihlášek, letos se jejich počet navýšil o více než tři a půl tisíce, tedy o jedenáct procent.

Nárůst zaznamenalo všech osm fakult.

„Nejvíce pravidelně láká možnost studia na filozofické nebo pedagogické fakultě, na nichž se sešlo na každé přes osm a půl tisíce přihlášek. Největší růst zájmu zaznamenala filozofická fakulta – přes 1 100 přihlášek více než loni,“ informoval mluvčí UP Egon Havrlant.

Největší zájem je tradičně o studium Všeobecného lékařství, Psychologie, Práva a právní vědy, Zubního lékařství a oboru Global Development Policy. Dále pak také o učitelské programy na pedagogické fakultě, Fyzioterapii nebo Všeobecné ošetřovatelství.

Univerzita Palackého v Olomouci přijala rekordních 35 972 přihlášek, nejvíce v její historii.Zdroj: UP Olomouc

Ze studijních programů, které UP nabízela zcela nově, je značný zájem o Učitelství pro mateřské školy, Speciální pedagogiku – poradenství nebo Angličtinu pro tlumočení a překlad.

UP také registruje navýšení počtu zájemců s cizím státním občanstvím, ti si podali 5 297 přihlášek (loni 4 920), z toho 2 854 je ze Slovenska a 440 z Ukrajiny. Celkově si jednu nebo více e-přihlášek podalo téměř 24 tisíc uchazečů a uchazeček.

UP otevírá nové obory: korejština pro byznys, dramaterapie i učitelství pro MŠ

Na některé studijní programy UP se lze i nadále přihlašovat, například na zcela nové obory Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch a Jazykovědný analytik na filozofické fakultě jsou přihlášky otevřeny do 26. března nebo na vybraných deset oborů teologické fakulty až do 30. dubna, a to včetně Sociální práce nebo Mezinárodní sociální a humanitární práce.

Přírodovědecká fakulta chystá druhé kolo přijímacího řízení na vybrané obory od 15. dubna. Na doktorské studium je možnost přihlásit se do konce dubna, května či ještě v červnu v závislosti na fakultě. Přehled stále otevřených programů je k dispozici v katalogu na webu UP.

"Hrubé a sexistické" chování řešili i na pedagogické fakultě v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší univerzitou v České republice a patří mezi nejlépe hodnocené české vysoké školy ve světových žebříčcích. Nabízí přes 900 kombinací studijních programů, které na osmi fakultách studuje 23 tisíc studentů a studentek. Letos univerzita oslaví 450 let od jejího vzniku v roce 1573.