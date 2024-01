Informace o studiu i bohatý doprovodný program nabídne Den otevřených dveří Univerzity Palackého v Olomouci (UP), který se uskuteční v sobotu 27. ledna. V době od 9 do 14 hodin si budou moci zájemci prohlédnout univerzitní prostory všech osmi fakult, koleje nebo menzu, kde se budou servírovat obědy.

Den otevřených dveří na Univerzitě Palackého v Olomouci. FTK - centrum Baluo | Foto: Deník / Daniela Tauberová

Na osmi fakultách se středoškoláci dozvědí vše o studiu, přijímacím řízení či zahraničních pobytech. Na některých si mohou vyzkoušet testy studijních předpokladů či prohlédnout laboratoře. Univerzitní knihovna připraví komentované prohlídky, otevřeno budou mít také koleje či menza.

„Hlavní infopoint najdou zájemci na nádvoří Zbrojnice, kde sídlí univerzitní knihovna. Kromě důležitých informací a setkání s našimi studujícími se tam bude možné zapojit i do workshopu výroby bloku či si dát punč,“ zvala prorektorka pro komunikaci a studentské záležitosti Andrea Hanáčková.

Na webu Univerzitní město najdou zájemci časový rozpis hlavního i doprovodného programu, jízdní řád autobusu i další užitečné informace a odkazy včetně seznamu studijních programů.

„Dopravu nejen k fakultám zprostředkuje bezplatná autobusová linka, která vyjíždí v 8:55, 10:40 a 12:25 od zastávky u hlavního vlakového nádraží a přiblíží ke zpřístupněným univerzitním budovám. V případě vhodného počasí půjdou využít také sdílená kola od Nextbike, která budou po zadání kódu UPDOD24 na 30 minut zdarma,“ informoval mluvčí UP Egon Havrlant.

Bohatý program

Univerzita připravila pro návštěvníky bohatý doprovodný program. Na teologické fakultě mohou zkusit pátrací hru s QR kódy nebo soupravu na simulaci stáří. Filozofická fakulta nabídne kromě možnosti zkušebních testů předpokladů ke studiu nanečisto hudební program před informačními bloky.

„S testy se zájemci mohou seznámit také na pedagogické fakultě, která nabízí i setkání v Centru podpory studentů se specifickými potřebami,“ uvedl mluvčí UP.

Přírodovědecká fakulta zase představí špičkově vybavené laboratoře či studovnu, pro odpočinek a zábavu půjde využít odpočinkovou zónu. Speciální program fakulty tělesné kultury nabídne popularizačně-vědecké i sportovní aktivity.

Zájemci si budou moci vyzkoušet i virtuální realitu v prostředí se sportovní tematikou.

Odpočinout si bude možno v chill out zóně, u fotokoutků nebo na komentované prohlídce.

Tu nabídne i právnická fakulta, která pro zájemce připravila i blok „Učíme se prakticky“, ve kterém zažijí simulovanou výuku.

„Lékařská fakulta nabídne praktické ukázky poskytnutí první pomoci a péče o ústní dutinu, fakulta zdravotnických věd prohlídku odborných učeben s ukázkami měření tlaku nebo rehabilitačních pomůcek,“ zval mluvčí UP.

Pevnost poznání pro uchazeče zdarma

Oblíbené science centrum Pevnost poznání bude mít pro středoškoláky otevřeno od 9 do 17 hodin zdarma. Univerzitní informační centrum a obchod UPoint na Horním náměstí nabídne od 9 do 14 hodin informační materiály či univerzitní produkty a při předložení ISIC karty slevu ve výši 10 procent.

Návštěvníci UP budou moci také zjistit, jak to funguje na vysokoškolských kolejích a v menze. V menze Šmeralova se bude konat prezentace kolejí a menz, od 11 do 14 hodin se tam budou servírovat obědy. Otevřená budou i vybraná bistra FreshUP.

Přehled informačních bloků o studiu:

Cyrilometodějská teologická fakulta UP (Univerzitní 22)

9:00–9:30, 11:00–11:30 Seznamte se s CMTF – infoblok o studiu (aula, 1. patro)

Lékařská fakulta UP (Hněvotínská 3, Teoretické ústavy)

9:30, 11:30 Seznamte se s LF – infoblok o studiu (Velká posluchárna)

Filozofická fakulta UP (Křížkovského 10)

10:00–11:00, 11:30–12:30 Seznamte se s FF – infoblok o studiu (aula 3.32)

Přírodovědecká fakulta UP (17. listopadu 12)

9:30–10:30, 11:30–12:30 Informační blok ke studijním záležitostem (aula 2.001, 2. podlaží)

Pedagogická fakulta UP (Žižkovo náměstí 5)

10:00–11:00 Seznamte se s PdF (velká aula, přízemí)

Fakulta tělesné kultury UP (třída Míru 117)

10:00, 12:00 Pojďte studovat na Vrchol Olomouce (NA 4.20)

Právnická fakulta UP (17. listopadu 8)

9:30–10:30, 12:00–13:00 Seznamte se s PF – infoblok o studiu (budova B, aula)

Fakulta zdravotnických věd UP (Hněvotínská 3, Teoretické ústavy)

10:00–10:45, 12:00–12:45 Seznamte se s FZV – infoblok o studiu (malá pravá posluchárna)

