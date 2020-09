Český institut výzkumu a pokročilých technologií s anglickou zkratkou CATRIN podle rozhodnutí Akademického senátu Univerzity Palackého vznikne 1. října, tedy už za necelý měsíc.

Zároveň měl být do tohoto ústavu převeden majetek za více než miliardu korun, který nyní spadá pod přírodovědeckou fakultu.

Právě to byl problém, který je už ale dle slov rektora univerzity Jaroslava Millera vyřešen.

Původní návrh Řádu nakládání s majetkem z 8. července, jehož část se týkala převodu nemovitostí v Olomouci-Holici a veškerého majetku v nich, byla v úterý 1. září změněna.

„Všechny budovy zůstávají v péči přírodovědecké fakulty. Všichni studenti a zaměstnanci, nezávisle na své příslušnosti k přírodovědecké fakultě nebo k ústavu, mají garantován stejný přístup do budov a k veškeré infrastruktuře jako před organizační změnou,“ zní nová podoba textu.

Podle Millera to děkan fakulty Martin Kubala zapomněl svým kolegům na fakultě oznámit.

„Odbory se trochu vlamují do otevřených dveří. Jinými slovy, stávková pohotovost je kvůli něčemu, co je pasé,“ vyjádřil se pro Deník rektor.

Žaloba kvůli zřízení CATRIN

Dny neklidu organizují zaměstnanci Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého (PřF UP).

O stávkové pohotovosti informovali členové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu na PřF UP. Platit má až do konce roku.

„Žádáme, aby pan rektor stáhl Řád nakládání s majetkem, sedl ke stolu a dojednal podmínky s přírodovědeckou fakultou,“ objasnil Michal Botur z katedry algebry a geometrie.

Ještě ve středu odpoledne však reagoval na červencový návrh, nikoliv na ten aktuální. Mluvčí univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková zdůraznila, že vedení UP už vyšlo jejich požadavkům vstříc.

„Nezbývá než doufat, že bude děkan ostatní orgány fakulty včas informovat,“ okomentovala spor.

I kdyby se vyhrocená situace s převodem majetku uklidnila, nadále zůstává v platnosti správní žaloba. Tou se v těchto dnech zabývá soud.

Podal ji právě děkan PřF Martin Kubala, protože Akademický senát údajně zřídil CATRIN proti vůli senátu fakultního, čímž zasáhl do cizích kompetencí. Justice má určit, zda došlo k protizákonnému jednání.

"Nelze takto shora přehazovat majetek"

Vznikající institut budí emoce od podzimu 2018, kdy rektor Miller představil návrh na jeho zřízení.

K eskalaci napětí mezi přírodovědeckou fakultou a rektorátem došlo právě po navržení Řádu nakládání s majetkem, na kterém se Akademický senát UP shodl během zasedání 8. července.

Podle Botura to rektor vůbec s nikým nekonzultoval, dokument navíc zaslal v době prázdnin.

„Nelze takto shora přehazovat majetek mezi fakultami, aniž by o tom byly informované jednotky a domluvily se,“ zlobil se matematik.

„Hlavně na katedrách chemických a v Laboratoři růstových regulátorů jsou poměrně značné obavy, že vydělování majetku do center by je mohlo připravit o místo a o přístrojové vybavení,“ navázal předseda odborů Miloš Fňukal.

Strach o přístup k přístrojům

Podle odborářů by se na rozdělení majetku a spoluužívání přístrojů měli všichni domluvit předem a písemně, aby nedocházelo mezi rozhádanými stranami k podrazům.

Ztrátu majetku by výrazně pocítili například chemici a fyzici, pro jejichž práci je využívání drahých přístrojů nezbytné.

Problém by mělo i Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů. Ze dne na den by měli vědci, studenti a další zaměstnanci k těmto pomůckám omezený přístup nebo by o ně přišli úplně.

„Žádný majetek se nikam nepřesouvá. Akademický senát UP vytváří garanci, že všichni mohou pracovat ve stejných podmínkách a se stejnými přístroji jako nyní,“ zopakoval rektor Miller. V CATRIN vidí šanci zvýšit vědeckou kapacitu školy i její prestiž. (ber)