„Kolêk Hanáku eště mlovi hanáckê a gde fšôdê só po světě Hanáci potróšeni? Zajímali se organizátoři historicky prvního sčítání Hanáků, které již skončilo. Jaké poznatky o prastarém etniku přineslo?

Přihlásilo se celkem 3 599 Hanaček a Hanáků, z nichž hanácky hovoří 1 986. Většinu podle strůjců unikátního průzkumu tvoří lidé ve věku nad 50 let. Radost jim ovšem udělalo 227 Hanáků do 20 let, ze kterých 84 mluví hanácky.