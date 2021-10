Má Česká republika brzy přijmout Euro? Má vystoupit ze Severoatlantické aliance? Mají si neočkovaní lidé sami platit testy na koronavirus? A dalších dvaadvacet otázek. Jak to vidí krajští lídři?

Deník položil krajským lídrům osmi stran, koalic a hnutí, které mají alespoň minimální reálnou šanci dostat se po víkendových volbách do Poslanecké sněmovny, pětadvacet klíčových otázek pro další vývoj České republiky.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.