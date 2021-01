Fotografie, na níž Honza z Uničova drží malou vánočku, získala během oficiálního hlasování na Facebooku 534 lajků, nejvíce ze všech soutěžních snímků. Výhru v podobě kuchyňského robota značky Sencor si v budově Městského kulturního zařízení Uničov převzala chlapcova maminka Petra Barboříková. Právě ona svého syna do soutěže přihlásila.

Prvenství mu prý zajistili příbuzní i kamarádi.

„Moje sestra žije v Itálii, s manželem to velmi prožívali. Oslovili celou italskou rodinu, kamarády i kolegy, aby Honzíkovi pomohli,“ prozradila Deníku.

Svými lajky přispělo i početné příbuzenstvo ze Slovenska, přidali se samozřejmě také přátelé nejen z Olomouckého kraje.

Bez rozinek a ořechů

Petra s manželem každý rok před Vánoci prodává v Uničově stromky a kapry. O Honzu i jeho bráchu se tou dobou starají její rodiče.

Když jednou Honza své babičce Lidušce pomáhal upéct vánočku, bavilo ho to natolik, že to chtěl zkusit znovu. Další šanci dostal loni před Štědrým dnem.

„Dala mu recept, on si podle něj vše odvážil, odměřil. Zpracování těsta ručně bylo pro oba náročné, takže pomáhal i děda. Z těsta vznikly tři malé vánočky. Tu svoji si Honza sám upletl a upekl podle návodu na YouTube,“ popsala maminka šikuly, který v lednu oslaví deváté narozeniny.

Jelikož malý hrdina nemá rád rozinky a jeho brácha je alergický na ořechy, v soutěžním pečivu tyto přísady chyběly. I tak si rodinka o prvním svátku vánočním pochutnala.

Výhra pro babičku

Ještě před tím ale Petra vánočku i s kuchtíkem vyfotila a zaslala do soutěže, o níž se dozvěděla na Facebooku.

„Původně jsem žádnou soutěž neřešila. Syn to pečení ale hrozně prožíval, pořád o své vánočce mluvil, chválil se,“ vysvětlila.

Petře se navíc zalíbil značkový robot, takového pomocníka do kuchyně by si nechala líbit.

Majitel vánočky měl však s případnou výhrou jiné plány.

„Víš mami, nechci, aby ses zlobila, ale já bych ho dal babičce,“ měl jasno.

Všiml si totiž, jak náročné je zpracování těsta bez pomoci robota. Honzík se pak každý den ptal na aktuální počet hlasů a nemohl se dočkat oficiálních výsledků. Prostřednictvím Facebooku se 3. ledna ráno dozvěděl, že vyhrál. Svůj slib gentlemansky dodržel.

„Honza má radost, že babičce zajistil super mašinu. Oni spolu hodně vyrábí, tvoří, pečou, “ řekla Petra. Ostatní účastníky soutěže potěší poukaz na nákup ve výši 500 korun u Tescomy.

Letos opět naživo?

Tradiční soutěž v pečení vánoček by se za normálních okolností konala o adventním víkendu na Masarykově náměstí v Uničově a o nejlepším soutěžním vzorku by rozhodla odborná porota především na základě chuti.

Kvůli protiepidemickým opatřením souvisejícím s pandemií nového typu koronaviru se však hojně navštěvovaná akce loni uskutečnit nemohla.

Čtyřiadvacátý ročník Uničovské vánočky byl proto přesunut do virtuálního prostředí. Zájemci upekli vánočku, vyfotili ji a snímek zaslali Městskému kulturnímu zařízení Uničov, které fotografie zveřejnilo na své facebookové stránce. Zapojilo se celkem 25 soutěžících. Veřejné hlasování probíhalo od 26. prosince 2020 do 3. ledna 2021.

Pokud situace dovolí, na konci letošního roku se akce vrátí do centra města. A kdo ví, třeba se do soutěže opět zapojí i Honza.

„Nadchl se pro to. Myslím si, že to zkusí. Tam už jde ale úplně o jiné hodnocení, takže ho připravuji i na to, že to pro něj nemusí dopadnout dobře,“ uzavřela Petra Barboříková.