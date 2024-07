Na množící se komplikace a zpoždění na takzvané Uničovce upozornila cestující, která vlakem pravidelně jezdí do zaměstnání v Olomouci a zpět.

Nepříjemnou situaci lidé zažili například v sobotu 6. července, kdy spoj s odjezdem v 15.18 z Bohuňovic náhle zastavil před Olomoucí a zůstal stát v polích.

„Průvodčí nám řekl, že je chyba v systému vlaku. Čekali jsme tedy 15 minut, pak dalších 15 a postupně se to protáhlo na 45 minut. Nikdo nám už ale nepřišel říct, že vlak nepojede vůbec, to jsme si sami dohledali na internetu. Nezbylo nám než vyskákat na násep. Polní cestou podél trati jsme došli do Pavloviček a tam přesedli na tramvaj. Lidé s sebou táhli batohy, kufry, někteří měli jízdní kola. V tom horku to byl opravdu zážitek,“ popsala Adéla Faltysová z Olomoucka.

V pátek 12. července nasedla v Olomouci do vlaku směr Uničov po sedmé hodině večer a zaskočilo ji, že jel velmi pomalu.

„Jen okolo dvaceti kilometrů v hodině. Ozvalo se hlášení, že je to kvůli povětrnostním podmínkám. Vyjížděli jsme z města, ještě ani nepršelo. Na trati v tu dobu nebyly popadané větve ani zaplavené koleje, jen se občas zablesklo. Za takové situace staré motorové vlaky v minulosti jezdily bez problémů,“ vzpomněla cestující.

Pořád něco, dojíždějící jsou ve stresu

Překvapení na cestující podle jejích slov čekalo také v pondělí 15. července. Spoje s odjezdem ve 13.32 z Olomouce se totiž lidé nedočkali.