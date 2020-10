Správa železnic získala v minulých dnech zatím nepravomocně stavební povolení na elektrizaci a přestavbu dvou traťových úseků: mezi Uničovem a Libinou a Libinou a Šumperkem. Současně Správa vyhodnocuje zakázky na zhotovitele těchto staveb.

„Jejich zahájení předpokládáme v prvním kvartále příštího roku, dokončení pak v prosinci 2022. Od tohoto termínu bude celá trať Olomouc – Uničov – Libina – Šumperk elektrifikovaná a v úseku Olomouc – Uničov i osazená systémem ETCS (evropský vlakový zabezpečovací systém, pozn. red.). V navazujících úsecích dojde k instalaci pravděpodobně v roce 2023,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Rychlejší, ale menší romantika

Z vydaných stavebních povolení vyplývá, že v celém osmadvacetikilometrovém úseku půjde o kompletní přestavbu trati.

Nové budou koleje, ale například i sdělovací a zabezpečovací zařízení. V Hrabišíně se bude nacházet podpůrná trakční měnírna pro napájení trolejí.

Vlaky budou moci v úseku jet rychlostí až sto kilometrů v hodině. Dosud byla maximální sedmdesátka.

„Ze Šumperku do Olomouce jsem několikrát jsem přes Uničov jel. Cesta trvala mnohem déle než přes Zábřeh, byla to taková vyhlídková jízda. Teď by mělo být cestování rychlejší, bude to ale zase menší romantika,“ uvažuje železniční fanoušek František Pecháček.

V Troubelicích nová zastávka

Lepšího přístupu na vlak se po přestavbě trati dočkají obyvatelé Troubelic. Současná stanice vzdálená téměř kilometr od okraje vesnice se stane výhybnou.

Nahradí ji nová zastávka Troubelice – střed v blízkosti přejezdu na cestě do místní části Dědinka.

Zastávku bude tvořit devadesátimetrové nástupiště, přístřešek pro cestující a elektronická informační tabule.

„Od silnice u přejezdu povede na nástupiště bezbariérový přístupový chodník, z druhé strany nástupiště pak budou schody, které se propojí s cestou za ohradou pro koně. U zastávky bude vybudován přístřešek pro kola. Přejezd bude kompletně zrekonstruován a kříže doplní světla a závory,“ doplnila mluvčí Friebová.