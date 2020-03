Například senioři se v pondělí budou muset obejít bez teplého oběda, protože firma, která jim vozí jídlo, má výrobnu mimo Uničov a do města se nedostane, protože postrádá tyto ochranné pomůcky.

Problém mají velké firmy, konkrétně společnost zásobující automobilový průmysl strategickými výrobky. V pondělí musela zastavit výrobu, protože není možné, aby do Uničova přijížděly kamiony, nabraly součástky a odjely.

Do města se v tuto chvíli nedostanou lidé, kteří zde mají pronajatý byt, tedy zde nemají zde trvalé bydliště, a jsou mimo Uničov.

„Toto všechno se nyní snažíme nějak vyřešit. Jsou případy dětí ve střídavé péči, jak si nyní rodiče mají děti předávat, zda si je mohou předávat,“ vyjmenovával mluvčí radnice Marek Juráň.

Problémy se zásobováním seniorů

Velký problém je nyní se zásobováním seniorů obědy. Ve městě nevaří jídelny a firma, která dováží jídlo seniorům, má výrobnu mimo Uničov.

"To znamená, že se sem nedostane. Ona by se mohla dostat, protože v nařízení je výjimka pro zásobování potravinami, ale museli by mít respirátory, a respirátory nyní pro sebe nemají ani na kontrolních bodech,“ popisoval Juráň.

Senioři ani nikdo jiný ve městě však nezůstane o hladu. Informační centrum od rána přijímá objednávky a během dne starším lidem nakoupí.

„Nedostanou sice oběd, jak byli zvyklí, ale o hladu nikoho nenecháme,“ ujistil Juráň.

Uzavření města dopadlo za chovatele skotu či včelaře, kteří se nemohou dostat s krmením ke zvířatům.

„Řešíme zásobování zemědělských provozů, ale i včelaře, který má včelstva mimo Uničov,“ uvedl Juráň.

Městská policie nefunguje

V Uničově od rána nefunguje městská policie. Strážníci bydlí mimo Uničov a do města se nedostali.

„Dostali by se, ale nejsou respirátory,“ opakoval hlavní problém Juráň.

Ve městě jsou však připraveni pomoci dobrovolní hasiči, kdyby bylo potřeba.

Obyvatelé Uničova vzali toto restriktivní opatření zodpovědně. Náměstí bylo dopoledne prázdné.

„Není tady jediné auto. Ulice jsou prázdné, lidé jsou vidět venku naprosto minimálně,“ uzavřel Juráň.